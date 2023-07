Pop, pagode, forró e gospel compõem a lista com mais 13 artistas locais confirmados para o ‘#SouManaus 2023’

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), selecionou mais 13 atrações locais dos segmentos pop, pagode, gospel e forró para o “#SouManaus Passo a Paço 2023”. A banda Doral, Ruan Octávio, Dani Sá, Natália Torres, Tonny Salles, Jander Rios, O Sants, Ariana Paes, Cia Art Factory, Keoma, Zé Mário & Todo Mundo, 3 Gatos Pingados e Tomi Xote são os artistas locais confirmados para o festival.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, é fundamental o apoio da prefeitura para os artistas locais.

“O #SouManaus 2023 é um importante palco para nossos artistas, e seguindo as determinações do prefeito David Almeida, nessa curadoria dos artistas locais, estamos buscando priorizar os novos artistas, dando oportunidade para esses novos talentos”, afirma Cardoso.

O diretor de Cultura da Manauscult, Wallace Almeida, comenta sobre o fomento cultural por trás da realização do evento. “A contratação de um artista abrange toda uma cadeia de produção; por trás de um cantor, um ator, existe toda uma cadeia como holding, banda, sonorização, entre outros; gerando emprego para diversas áreas do segmento cultural, por exemplo”, disse.

Entre os 13 artistas confirmados, está a banda Doral, uma das mais pedidas pelo público nas redes sociais, participando pela primeira vez no “#SouManaus 2023”. Navegando entre os ritmos do Indie Rock, Soul, Lo-fi e MPB, a banda agradeceu a oportunidade de participar do festival.

“É um momento muito especial para nós, após dois shows fora do estado, ter esse reconhecimento da prefeitura, da nossa cidade e desse festival só valoriza ainda mais o nosso trabalho. Vai ser uma honra enorme participar do #SouManaus 2023, sonhamos com esse show desde a edição do ano passado e este ano vamos levar todo nosso potencial para o palco do festival”, prometeu.

Natália Torres, Tony Salles e Jander Rios são os responsáveis no segmento gospel. O Sants está no segmento pop e MPB. Já os DJs do festival são Ruan Octávio, Ariana Paes e Keoma. A Cia Art Factory entra com a dança, no Samba e Pagode teremos Zé Mário & Todo Mundo, 3 Gatos Pingados e Dani Sá, e Tomi Xote com forró, agitando o “#SouManaus 2023”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem leva facada no pescoço durante briga em bar no bairro Cidade Nova, em Manaus

Influenciadora Sophia Barclay diz que Neymar e Scooby “se pegaram” durante orgia

Amazonas é o quinto estado com maior orçamento federal em 2023