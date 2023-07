‘Barbie’ ucraniana é acusada de envenenar seguidores de seita

A influenciadora digital Valeria Lukyanova, conhecida na web como ‘Barbie ucraniana’, de 37 anos, foi acusada pela também influenciadora Katya Konasova de liderar uma seita e de tentar envenenar os seguidores do grupo.

Segundo o jornal Daily Mail, Valeria fechou um clube neste mês para divulgar alguns conselhos perigosos aos seguidores da seita.

Na denúncia apresentada por Katya, Valeria teria incentivado os seguidores a beberem terebintina, um solvente natural utilizado na indústria.

A influenciadora também alega que a ucraniana teria estimulado o público da seita a respirar mercúrio, alegando que isso despertaria “habilidades paranormais e memórias de vidas passadas”.

Investigação

De acordo com o Daily Mail, Valeria Lukyanova é apoiadora de Vladimir Putin, mas isso não impediu que ela seja investigada pelas autoridades russas. Segundo informações do jornal, a ucraniana está envolvida com uma investigação do Ministério Público da Rússia.

Barbie ucraniana

Com visual inspirado na boneca Barbie, Valeria se autodenomina como “Princesa Alienígena Amatue”. A ucraniana acumula quase dois milhões de seguidores nas redes sociais, onde costuma publicar alguns conteúdos sobre a boneca mais famosa do mundo.

*Com informações da IstoÉ

