Juíza da Comarca de Barcelos recebe Selo Ouro do Conselho Nacional de Justiça

A juíza Tamiris Gualberto Figueiredo, da Comarca de Barcelos, distante 401 quilômetros de Manaus, no interior do Amazonas, recebeu o Selo Ouro por atingir as metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação foi entregue pela presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargadora Nélia Caminha Jorge. Ao seu lado estava a diretora da vara de Barcelos, Lorena Cavalcanti.

O evento foi realizado no auditório Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro. Além da presidente do TJAM, contou com a presença do desembargador João Simões, coordenador das Metas Nacionais; do desembargador Flávio Pascarelli, diretor da Escola Superior da Magistratura do Amazonas; do juiz auxiliar da Presidência e membro da coordenação do prêmio, Igor Campagnolli; da presidente em exercício da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Amazonas, Aldenise Aufiero; da defensora pública-geral em exercício, Manoela Cantanhede Antunes; além de outros magistrados e servidores.

A presidente do TJAM e desembargadora, Nélia Caminha, destacou que o trabalho, a gestão processual, o comprometimento de todos, somado ao espírito de equipe entre juízes, servidores, prestadores de serviços estagiários, voluntários e demais colaboradores são importantes para o aprimoramento da prestação jurisdicional e para a construção de um Judiciário forte, justo ágil e acessível a todos.

“Este é um momento especial, em que reconhecemos e celebramos o esforço e dedicação de nossos servidores e magistrados das unidades judiciais da capital e do interior do nosso Estado, que se destacaram no cumprimento das metas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e tem desempenhado papel crucial na promoção da justiça, garantindo a efetivação dos direitos dos cidadãos e o cumprimento do ordenamento jurídico”, enfatizou.

No total, foram 117 agraciados, além da juíza Tamiris, outros 102 juízes foram contemplados na categoria Ouro e outros 14 na categoria Prata.

