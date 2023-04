Juíza Lidia de Abreu Carvalho recebe Medalha do Mérito Penitenciário do AM

Manaus (AM) – Em reconhecimento ao trabalho exercido por 11 anos à frente da 1ª Vecute (Vara Especializada em Uso e Tráfico de Entorpecentes), do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), a juíza Lídia Abreu Carvalho foi agraciada com a Medalha do Mérito Penitenciário do Amazonas. A honraria foi entregue pela Secretaria do Estado de Administração Penitenciária (Seap), na última sexta-feira (14), na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), no Aleixo.

A Medalha do Mérito foi criada como forma de homenagear personalidades que, contribuíram de forma positiva, por meio de ações e serviços de relevância para o Sistema Penitenciário do Estado. Na ocasião, foram agraciados autoridades, servidores e ex-servidores da Secretaria.

Para a juíza Lídia Abreu Carvalho, que foi titular por mais de uma década da 1ª Vecute, é com gratidão e sentimento de dever cumprido que recebe essa tão importante homenagem, reforçando seu compromisso em servir e ajudar a construir uma sociedade mais justa.

“Estou muito grata pela honraria e pelo reconhecimento do meu trabalho. Que Deus continue nos abençoando a continuar exercendo o nosso papel perante a sociedade. Muita obrigada à Seap pelo reconhecimento, e gratidão ao Tribunal de Justiça pelo apoio, local que sempre digo que é a minha casa e reafirmo aqui esse compromisso. Obrigada ainda a minha família, em especial, ao meu filho, Geraldo Frota Filho, pela compreensão e força, e a todos os meus amigos que me auxiliam nessa jornada”, declarou a magistrada.

O secretário da Seap, coronel Paulo Cesar, destacou que, desde 2019, o Governo do Amazonas traçou novas metas para melhorias no Sistema Prisional do Amazonas, que vêm sendo cumpridas com a criação de programas que, além de assegurar os direitos dos custodiados, ajudam na inclusão e principalmente no processo de ressocialização das Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s). “Fica aqui nosso reconhecimento e, principalmente, nosso agradecimento a todos aqueles que colaboraram para o fortalecimento do Sistema”.

*Com informações da assessoria

