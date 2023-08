Balanço parcial do CAS em 2023 revela prognóstico positivo de investimentos no PIM

Manaus (AM) – Em suas três primeiras reuniões realizadas até o momento em 2023 – sendo duas delas com a presença do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin -, o Conselho de Administração da Suframa (CAS) já aprovou um total de 118 projetos industriais, de serviços e agropecuários, que estimam investimentos de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, bem como a geração de 3.249 novos empregos e um faturamento adicional de R$ 15,95 bilhões na Zona Franca de Manaus (ZFM) ao longo dos próximos três anos.

Nesse contexto, pode-se destacar, principalmente, a aprovação de 42 projetos industriais de implantação, que representam, genuinamente, o interesse e o compromisso de novas empresas – de diversos portes e perfis – de investir e se instalar no Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Não só a presença do nosso ministro Geraldo Alckmin nas reuniões do CAS evidência a importância da Zona Franca de Manaus para o Estado Brasileiro, como também os números de projetos aprovados e de novos investimentos demonstram que a ZFM continua atrativa e em boas condições de competitividade em diversos segmentos”, ressalta o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

Agropecuário

Outro destaque das atividades do CAS neste ano foi a aprovação pioneira de nove projetos agropecuários e agroindustriais destinados à implantação de empreendimentos produtivos no Distrito Agropecuário da Suframa (DAS), o qual está fixado em uma área total de 589.334 hectares localizada entre os municípios de Manaus (AM) e Rio Preto da Eva (AM).

Conforme o novo superintendente adjunto de Projetos da Autarquia, Leopoldo Montenegro, essa ação inédita tem relação direta com a Resolução nº 71/2019 do CAS, que estabeleceu novas diretrizes para a concessão de lotes no DAS.

“A apresentação de projeto técnico-econômico era um pré-requisito para os vencedores da concorrência e, com isso, estamos começando a ver a implantação progressiva de empreendimentos voltados à agricultura, pecuária, silvicultura, mineração, aquicultura, turismo ecológico, finalidades institucionais, extrativismo vegetal e atividades agroindustriais, entre outras, que serão, sem dúvidas, importantes para potencializar a capacidade de geração de emprego e renda naquela área”, ressaltou o dirigente.

Equipe

Montenegro foi o mais recente superintendente adjunto nomeado pela atual gestão, cujo time agora está completo. Os demais superintendentes adjuntos são: Frederico Aguiar (Executivo), Daniel Filho (Administração), Belarmino Lins (Operações) e Waldenir Vieira (Desenvolvimento e Inovação Tecnológica). Três dos cinco superintendentes são servidores de carreira da Suframa.

Agenda

A próxima reunião do CAS – a de número 311 – está prevista para ocorrer no dia 31 de agosto.

*Com informações da assessoria

