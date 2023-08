Responsável por lojas autônomas em Manaus, Startup Lutti ganha prêmio internacional

Manaus (AM) – Parceira do Grupo Nova Era na implantação de lojas autônomas em Manaus, a Lutti foi uma das seis startups brasileiras vencedoras da competição de pitch (apresentação). A premiação, de caráter internacional, é promovida pela Embaixada da Índia no Brasil, Organização TiE, voltada para o empreendedorismo global, e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

A competição fez parte da programação do Retiro Anual de Membros Fundadores da TiE, que aconteceu no Rio de Janeiro e reuniu ao todo 21 startups brasileiras. As empresas vencedoras ganham oportunidade de networking e mentoria com membros da TiE Charter e entrada gratuita para o TiE Global Summit (TGS) 2023, que acontece em novembro, em Cingapura.

A startup Lutti foi representada pela diretora Larissa Queiroz. Ela ressalta a importância desse tipo de evento, principalmente para a troca de experiências.

“É uma oportunidade de colocar em evidência para grandes investidores o trabalho que é desenvolvido pela Lutti no Amazonas, em parceria com o Grupo Nova Era”, destacou.

A Lutti é uma empresa de tecnologia para o varejo, que busca revolucionar a experiência de compra por meio de lojas autônomas. Desde 2021, a startup conta com a parceria do Grupo Nova Era, do qual fazem parte as marcas Pátio Gourmet, Super Nova Era e Barato e Pronto.

Nesse modelo de supermercado, o cliente é responsável por toda a experiência de compra, ou seja, ele vai até a unidade, escolhe o produto e finaliza o pedido de maneira rápida, prática, tendo como aliado principal a tecnologia. Todo o processo é feito de maneira individual e personalizada, conforme a sua necessidade.

Em 2023, o negócio vem passando por expansão, com a inauguração de novas unidades em condomínios de Manaus. Somente nos seis primeiros meses do ano foram inauguradas oito unidades, que se juntaram à primeira, aberta em 2021. A previsão é inaugurar mais três unidades até o mês de agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

FMI prevê crescimento de 2,1% da economia brasileira neste ano

Aluna faz percurso de duas horas de “rabeta” durante 40 dias no rio Solimões para fazer curso no AM

David Almeida impulsiona economia rural com fomento do cultivo da maniva de mandioca