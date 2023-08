Porco encara Galo em mais um duelo de mata-mata na Copa Libertadores, nesta quarta (2)

Belo Horizonte (MG) – Pelo terceiro ano seguido, Palmeiras e Atlético-MG vão se enfrentar no mata-mata da Copa Libertadores nesta quarta-feira (2), às 20h30, no estádio Mineirão.

Os times se enfrentaram nas quartas de final, no ano passado e na semi da competição, em 2021. Nas duas vezes, o time paulista saiu vencedor e avançou. Dessa vez, as dificuldades permanecem para o clube mineiro, agora comandado pelo experiente Luiz Felipe Scolari. O Verdão terminou novamente a primeira fase com a melhor campanha entre todos os times. Com este desempenho, a equipe de Abel Ferreira vai decidir a vaga em casa.

Palmeiras

O Palmeiras encerrou a preparação para a partida contra o Atlético-MG, pela Copa Libertadores, nesta terça-feira (2). O atacante Rony, que vem de lesão na coxa esquerda, segue no processo de transição física e é desfalque.

Nas atividades realizadas na Academia de Futebol, os jogadores foram divididos em dois grupos para um trabalho de linha de fundo com cruzamentos e finalizações. Depois, em campo reduzido, participaram de um animado recreativo. Para fechar, o técnico Abel Ferreira passou orientações táticas de posicionamento e o time ensaiou jogadas de bola parada defensivas e ofensivas.

Assim como na última segunda-feira, Rony participou de parte das atividades no campo da Academia de Futebol. Em outro momento, realizou trabalhos em separado com os preparadores físicos.

Um provável Palmeiras que enfrenta o Galo tem como : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Dudu, Veiga; José Lopez.

O Palmeiras vem de cinco vitórias seguidas somando todas as competições e vive grande momento na temporada. Nas oitavas de final da Libertadores, a equipe de Abel eliminou o Cerro Porteño-PAR, vencendo por 3 a 0 no Paraguai e por 5 a 0 no Allianz Parque.

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O jogo de volta das quartas de final da Libertadores será no dia 10, no Allianz Parque.

Os times voltam a se enfrentar depois de se encontrarem na semifinal da última Libertadores. Na ocasião, o Palmeiras de Abel Ferreira se classificou após empate em 0 a 0 no Allianz Parque e igualdade em 1 a 1 no Mineirão. Na época, o gol fora de casa ainda funcionava como critério de desempate.

Atlético concluiu treino para duelo com o Porco

O Atlético-MG fechou a preparação para encarar o Palmeiras, na expectativa de ter todos os jogadores à disposição. Não há problemas de cartões amarelos (seja suspensão ou atletas pendurados), e fica a dúvida apenas em relação à Eduardo Vargas e Hyoran.

O meia-atacante foi liberado pelo DM e já treina com bola. Pode pintar entre os relacionados. Em relação ao chileno, ele havia sido ausência contra o Flamengo, pois sentiu pancada no joelho esquerdo e ficou fora de alguns treinos. Nesta terça-feira, fez o trabalho de aquecimento coletivo, e, depois, um treino à parte.

O volante Battaglia teve um “afundamento” do dente ao sofrer cotovelada de Arrascaeta, em Galo 1×2 Flamengo. Após pequeno procedimento odontológico, treinou normalmente e será titular contra o Palmeiras.

Os cartões amarelos são zerados da fase de grupos para as oitavas de final. O Galo acumulou as advertências desde a estreia contra o Carabobo, na fase 2. Neste tempo, Hulk e Paulinho ficaram suspensos. Na última rodada dos grupos, contra o Libertad, apenas Jemerson recebeu cartão, e não estava pendurado.

Ainda sobre DM, o zagueiro Bruno Fuchs foi liberado há dias da sua lesão muscular, e fez treinos normais. Não foi relacionado por Felipão, pois ele já conta com dois zagueiros reservas – Lemos e Réver. Seu último jogo foi na derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, em 24 de junho.

O Atlético deve entrar em campo com Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson (Maurício Lemos) e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Zaracho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Galo preocupado

O Palmeiras foi até a Arena Independência neste domingo e venceu o América-MG por 4 a 1 em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão vence sua segunda partida seguida e chega embalado para o duelo de oitavas de final da CONMEBOL Libertadores contra o Atlético-MG, que não venceu em oito jogos com Felipão, nesta quarta-feira (2).

E o Galo costuma ter dificuldades enfrentando o Palmeiras comandado pelo português. Apesar de duas vitórias, uma derrota e sete empates contra Abel, o Atlético foi eliminado nas duas últimas edições da Libertadores pelo alviverde, nas semifinais em 2021 e nas quartas no ano passado.

“Abel Ferreira não joga contra ninguém. Você já me viu jogar contra alguém? A equipe do Palmeiras joga. Os jogadores jogam, eles jogam, eu não. Eu ontem vi o jogo do Atlético e gostei muito do que vi. O futebol muda rapidamente. Vamos fazer o que sempre fazemos, recuperar jogadores, esperar que esse campo não tenha deixado marcas nos nossos jogadores. Vou me conter para não ser exigente com aquilo que a organização tem que ser”, disse Abel, em coletiva.

*Com informações da assessoria

