Advogado é morto a tiros em frente de casa em Manaus

Um advogado identificado como Luís Carlos Calderaro Sousa, de 60 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (1º) em frente a uma casa, localizada no bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus.

De acordo com as informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, o advogado foi abordado por um suspeito, que atirou na direção de sua cabeça. Devido a gravidade dos tiros, ele morreu no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima no local.

A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

