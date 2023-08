Super Nova Era abre 123 vagas de emprego para diferentes áreas em Manaus

As vagas são para contratação imediata e os novos funcionários irão reforçar as equipes já existentes

Manaus (AM) – O Super Nova Era está com 123 vagas de emprego abertas em Manaus, para 17 áreas. As oportunidades são para Açougueiro, auxiliar de açougueiro, encarregado de açougue, aprendiz, operador e fiscal de caixa, auxiliar de loja, encarregado de setor, gerente e chefe de operações, vendedor interno, repositor, padeiro, auxiliar de padaria, atendente de padaria, peixeiro e auxiliar de peixaria.

A coordenadora de Recursos Humanos, Letícia de Paula, ressalta que as vagas são para contratação imediata e os novos funcionários irão reforçar as equipes já existentes.

Os interessados podem consultar o site https://www.supernovaera.com.br/. O link Trabalhe Conosco dá acesso ao portal de vagas. O período de inscrição e descrição dos cargos estão disponíveis em cada uma delas. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, entre outros.

O Super Nova Era conta com 18 lojas na região, sendo 11 em Manaus, quatro em Porto Velho e três em Boa Vista. O Grupo Nova Era atua há 41 anos no Norte. Por dois anos consecutivos, se mantém como o maior atacadista e distribuidor da região, conforme ranking ABAD/Nielsen 2023. O ranking é organizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad) e considera o faturamento das empresas no ano base 2022.

