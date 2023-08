Fábrica da Fujifilm completa 30 anos com foco em inovações tecnológicas em Manaus

A unidade iniciou as atividades no Distrito Industrial com a produção de papel colorido e, logo em seguida, começou a produzir filmes fotográficos

Manaus (AM) – Estratégica para atender o mercado nacional e sul-americano, a fábrica da Fujifilm em Manaus acaba de completar 30 anos de operação. A unidade iniciou as atividades no Distrito Industrial com a produção de papel colorido em julho de 1993 e, logo em seguida, começou a produzir filmes fotográficos ISO 100.

Com o rápido desenvolvimento da operação, transferiu-se para novas instalações em 1994, onde se encontra até hoje. Instalada numa área de mais de 50 mil m², que abriga três prédios, a unidade opera atualmente com corte de papel fotográfico, também usado em artes gráficas, movimentando mais de 6 milhões de m² de papel por ano.

Desde a implantação, a fábrica já produziu mais de 347 milhões de m² de papel colorido. E, ao longo da sua história, chegou a produzir 374 milhões de filmes fotográficos.

A fábrica da Fujifilm também produz, atualmente, conjuntos para impressão fotográfica e digital e, ainda, fitas Linear Tape-Open (LTO), para armazenamento de dados. Emprega, ao todo, 21 colaboradores, contribuindo para o desenvolvimento da mão de obra local.

Todos os produtos são beneficiados por meio de projetos aprovados junto à Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDEXTI). A empresa conta, ainda, com o benefício estadual para importação e venda de impressoras.

Em sua trajetória, a Fujifilm produziu ainda minilaboratórios fotográficos em Manaus.

“Atuamos com alto padrão de qualidade e com critérios de preservação ambiental que fazem parte da estratégia ESG da companhia. Nosso objetivo é continuar contribuindo com a evolução tecnológica dos produtos da marca e com a comunidade local”, afirma Carlos Farat, diretor da unidade.

A Fujifilm do Brasil é uma subsidiária da Fujifilm Holdings America Corporation e mantém cinco divisões operacionais no país: Imagens, Imagens Eletrônicas, Médica, Sistemas Gráficos e Desenvolvimento de Novos Negócios. Além da unidade de Manaus, conta com uma fábrica em São Paulo, onde também se encontra a sede da empresa. Emprega, ao todo, 140 colaboradores no país.

Fundada em 1958, a FUJIFILM do Brasil Ltda, subsidiária da FUJIFILM Holdings América Corporation, atua nos segmentos de imagem, saúde e soluções para negócios com o propósito de inovar sempre, oferecendo produtos e soluções que impactem de forma positiva a cultura, ciência, tecnologia e indústria de nosso país.

