Governo do Amazonas oferece cursos aos produtores rurais na VII Feira de Agronegócio da Nilton Lins

Manaus (AM) – A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em parceria com a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), e o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), promoverão cursos profissionalizantes durante a VII Feira de Agronegócio da Nilton Lins, que acontecerá de quarta-feira (09/08) a domingo (13/08).

As capacitações iniciarão, nesta quarta-feira (09/08), às 8h; e ocorrerão até sexta-feira (11/08), na Universidade Nilton Lins, situado no Parque das Laranjeiras, Av. Prof. Nilton Lins, 3259, zona sul de Manaus.

Durante o evento serão oferecidas 16 palestras voltadas à agricultura, avicultura, piscicultura, produção orgânica, acesso às políticas públicas, agronegócios, associativismo e cooperativismo.

Com a estimativa de profissionalizar mais de 300 produtores rurais da região metropolitana de Manaus, os cursos têm a finalidade de proporcionar conhecimentos teóricos para aplicar no campo, para terem um melhor aproveitamento em suas produções e, consequentemente, gerar renda aos participantes.

Feira da Nilton Lins

Pelo sétimo ano seguido, a Feira de Agronegócio da Universidade Nilton Lins, com o apoio do Governo do Amazonas, vem promovendo o desenvolvimento do setor primário, com o objetivo de intermediar experiências aos produtores rurais, além de incentivar o uso de novas tecnologias, acesso ao crédito rural, capacitações e fomento em suas produções.

*Com informações da assessoria

