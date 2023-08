Wilson Lima se reúne com executivos do setor de energia solar e reafirma compromisso com a ZFM

Governador se reuniu com dirigentes da chinesa Livoltek, empresa que investirá no Polo industrial de Manaus

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu, nesta quarta-feira (9), com dirigentes da chinesa Livoltek, empresa que, até o fim deste semestre, dará início à produção de inversores, string box e carregadores veiculares no Polo industrial de Manaus.

A estimativa da Livoltek, que integra o grupo Grupo Hexing Brasil, é gerar até 420 empregos diretos no primeiro ano de operação na Zona Franca de Manaus (ZFM).

A empresa do setor fotovoltaico está investindo na produção para o segmento de energia solar. E também possui fábricas na Indonésia e na África, além de contar com operações na Europa. O Grupo Hexing Brasil é uma holding que detém as marcas Livoltek e Eletra Energy.

No encontro, realizado na sede do Governo do Amazonas, bairro Compensa, zona oeste, o governador reafirmou o compromisso em defesa do modelo Zona Franca, especialmente nesse momento em que o Senado começa a discutir a reforma tributária. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho.

“Os representantes da Livoltek apresentaram os planos de investimento no estado e isso mostra que o grupo está seguro de que investir no Amazonas é um bom negócio, inclusive nesse momento em que se discute no Senado a PEC da reforma tributária”, disse o governador.

“Nós seguimos nosso compromisso de defesa do Modelo Zona Franca de Manaus no âmbito da reforma tributária para garantir a competitividade do nosso modelo econômico. A indústria representa algo em torno de 30% do nosso PIB (Produto Interno Bruto), 50% da nossa arrecadação e, no final do dia, representa algo em torno de 70% da nossa atividade econômica”, completou Wilson Lima.

O grupo já possui três escritórios no Brasil – São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG) – e Manaus contará com a segunda fábrica – a primeira foi instalada em Fortaleza (CE). Entre os presentes, Rui Cheng, CEO do Grupo Hexing Brasil, e o diretor Comercial Ronaldo Lucas.

