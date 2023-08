Caso Débora: Gil Romero confessa assassinato de grávida e bebê; confira vídeo

Manaus (AM) – O depoimento de Gil Romero Machado Batista, principal acusado de assassinar a jovem Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos e estava grávida de 8 meses, foi publicado nas redes sociais durante a tarde desta quinta-feira (10).

No início desta tarde, Gil passou pela audiência de custódia, e a juíza plantonista do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) manteve o mandado de prisão, mesmo após a defensoria solicitar que o acusado responda o crime em liberdade, justificando que Gil é réu primário, tem bons antecedentes, trabalha e estuda.

Ainda durante o procedimento, a juíza determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) reforce a segurança para garantir a integridade física de Gil Romero, considerando a comoção social que o caso deixou na sociedade.

No interrogatório, Gil confessou que assassinou Débora, tirou o bebê de 8 meses da barriga da vítima com uma faca de pão e o jogou, enrolado em um saco, no Rio Negro, próximo ao Careiro.

