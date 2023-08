IPEMED Manaus oferece atendimento médico gratuito às crianças do Instituto Amigo Anjo

Manaus (AM) – A IPEMED Manaus, marca de pós-graduação da Afya, maior hub de educação e soluções digitais médicas do país, firmou parceria com o Instituto Amigo Anjo para oferecer atendimento médico gratuito às crianças apoiadas pela instituição.

Neste sábado (12), a partir das 8h, na sede da IPEMED Manaus, situada na avenida André Araújo, 2767, Aleixo, 12 crianças vão receber atendimento de Neuropediatria.

A diretora da IPEMED Manaus, Suelen Falcão, ressalta que a parceria surgiu de uma demanda do instituto, que atende crianças de 03 a 17 anos com autismo, síndrome de down, microcefalia, entre outras necessidades especiais e que precisam de acompanhamento médico regular.

Suelen Falcão explica que o atendimento à comunidade é realizado pelos médicos que cursam a pós-graduação e pelos professores.

“Essa é uma oportunidade dos alunos terem contato direto com casos reais, nas especialidades que estão estudando. Em contrapartida, a população recebe atendimento médico especializado de qualidade e sem custos. No caso do Instituto Amigo Anjo, a principal demanda é na especialidade de Neuropediatria”, afirma.

Segundo a diretora do Instituto Amigo Anjo, Fabiana Braga de Castro, o atendimento com médico Neuropediatra é essencial para o acompanhamento das crianças.

“Estamos muito contentes pela parceria com a IPEMED. É muito difícil conseguir consulta nessa especialidade no SUS, porque a demanda é grande. Mesmo os pacientes que já fazem acompanhamento, precisam aguardar meses por um retorno. O Instituto mantém parceria com alguns médicos para desconto na consulta particular, mas muitas famílias que recebemos não têm condições financeiras de pagar. Por isso, a oportunidade que a IPEMED abriu é de extrema importância”, destaca.

Instituto Amigo Anjo

O Instituto Amigo Anjo fica localizado na rua Diva Leão, 536, núcleo 3 do bairro Cidade Nova. No local, 102 crianças com diferentes necessidades recebem atendimento com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e pedagogos. Além disso, as famílias recebem orientação jurídica e assistência social. O Instituto foi fundado por Fabiana Braga, mãe de dois filhos autistas.

“Eu vivi na pele todas as necessidades que as famílias que têm uma criança com algum tipo de necessidade especial passam. Por isso, abracei a causa e luto diariamente por essas pessoas. O projeto começou pequeno e aos poucos foi crescendo. Ganhamos um terreno da arquidiocese, onde foi construída a sede, com o apoio dos pais que compram rifas e participam do bazar que promovemos”, conta.

De acordo com Fabiana Braga, o instituto se mantém com doações e os eventos que são realizados. Quem tiver interesse em conhecer e colaborar com o projeto, basta entrar em contato pelo número (92) 99968-3167.

Atendimento

A IPEMED Manaus realiza um trabalho direcionado à comunidade, com oferta de consultas gratuitas. A ação faz parte das atividades práticas dos cursos de pós-graduação. O atendimento acontece, todo mês, na sede da IPEMED Manaus. Os interessados podem entrar em contato pelo número (92) 9379-9297 para verificar a disponibilidade de vaga e realizar o agendamento. As especialidades são: Dermatologia, Neuropediatria, Nutrologia, Endocrinologia e Pediatria Geral.

*Com informações da assessoria

