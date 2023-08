População idosa cresce e exige praticidade no setor da saúde

Novos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a população idosa no país chegou a 15,1% do total em 2022. Há dez anos, esse mesmo percentual era 11,3%. A expectativa de vida também aumentou consideravelmente, sendo atualmente de 73,6 anos para homens e 80,5 anos para mulheres.

O crescimento do número de idosos entre os brasileiros tem exigido cada vez mais atenção em diferentes setores, especialmente na área da saúde, o que visa promover maior acessibilidade e praticidade às pessoas dessa faixa etária. Dentre os segmentos que têm se destacado em adaptar-se a essa demanda está o de farmácias e drogarias, por serem os estabelecimentos de saúde mais próximos para muitos idosos.

De acordo com a supervisora farmacêutica do Grupo Tapajós – que engloba as redes Santo Remédio, FarmaBem e Flexfarma -, Maria Eliza Pinheiro, pessoas acima de 60 anos já são 31% do total de clientes cadastrados nas lojas. Esse fenômeno não é exclusivo do Grupo Tapajós e também se repete em outras redes de farmácias, impulsionando o setor a investir em serviços voltados para idosos, indo além da simples dispensa de medicamentos.

“Hoje, os idosos são nossos principais clientes de loja. É por isso que além de um diversificado mix de produtos, disponibilizamos a eles também uma série de serviços farmacêuticos voltados não apenas à prevenção, mas também ao monitoramento de determinadas doenças, comuns em idosos. Temos, por exemplo, o exame check-up diabetes, teste rápido de PSA (próstata), dentre outros serviços mais comuns, como a aplicação de injetáveis”, comenta a farmacêutica.

Um estudo inédito, realizado pelo Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revelou que 69,3% das pessoas acima de 50 anos ou mais sofrem com pelo menos uma doença crônica. Dentre as mais comuns estão a hipertensão, artrite, dores na coluna, depressão e diabetes, o que deve continuar crescendo nos próximos anos.

Procura

Outra oferta de serviços em farmácias é a de vacinas que protegem contra uma série de doenças, incluindo aquelas que podem gerar maiores complicações na terceira idade, como gripe e pneumonia. Atualmente, a rede Santo Remédio oferta 17 vacinas diferentes focadas em públicos e condições de saúde distintas.

“Os exames e vacinas mais procurados são os de monitoramento de doenças que são tratáveis e infelizmente ainda não possuem cura. Entre elas diabetes, hipertensão arterial, câncer e anemia. Outra demanda cotidiana é a de aferição da pressão arterial, medição da glicemia capilar de jejum, vacina de influenza (gripe) e bioimpedância (composição corporal)”, afirma Maria Eliza.

Gerente de categorias e abastecimento do Grupo Tapajós, Kátia Souza diz que os medicamentos mais procurados por idosos são aqueles utilizados para tratar pressão alta e diabetes. Somados, eles representam 40% das compras realizadas por essa faixa etária quando se trata de remédio.

“Há também forte procura por vitamínicos, como ômegas e cálcio, e produtos de nutrição adulta”, pontua.

Acessibilidade

Quando se fala em público idoso, a acessibilidade não pode ser deixada de lado, já que boa parte tem dificuldades de locomoção. Por isso, em estabelecimentos físicos, é necessário haver estacionamentos específicos para essa população, atendimento prioritário, áreas de espera para atendimento e banheiros adaptados.

“Em nossos treinamentos, o atendimento de excelência é sempre o principal tema. Além de terem a prioridade assegurada por lei, temos um cuidado especial com os nossos clientes idosos e grávidas. A atenção é sempre redobrada. Nos propomos a atender no carro se preciso, acomodá-los em cadeiras ou poltronas para poderem ficar à vontade até a finalização do atendimento”, explica a coordenadora de Recursos Humanos, Elaine Araújo.

*Com informações da assessoria

