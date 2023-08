Feira de vinhos da Amazônia conta com stand exclusivo do Quintas de São José

Manaus (AM) – Quintas de São José do Rio Negro, maior e melhor projeto residencial da Região Norte, firmou patrocínio com a maior feira de vinhos da Amazônia e o público poderá visitar o stand exclusivo que o empreendimento terá no evento.

A 4ª edição da FIVA acontecerá nos dias 17 e 18 desse mês, das 18h às 22h, no Salão Bossa Nova, Arena da Amazônia (entrada pela rua Jornalista Flaviano Limongi, entre o sambódromo e a arena). Durante os dois dias, quem visitar o stand do Quintas será recebido com uma taça de espumante e brindes, além de informativos sobre o empreendimento.

O evento tem como tema “Um encontro de aromas e sabores” e trará aos visitantes um percurso sensorial focado no universo dos vinhos e espumantes. Serão disponibilizados mais de 250 rótulos, tanto de produção nacional quanto internacional.

Um dos idealizadores do evento, Leonardo Felicori afirma que a FIVA é uma tentativa de movimentar o público A&B, com enfoque neste “alimento” milenar.

“Para o Estado do Amazonas, assim como para o mercado, é de suma importância que aconteça este tipo de feira para aproximar consumidores de tendências e lançamentos, bem como os rótulos já consagrados no mercado”, afirmou.

Leonardo acrescenta que, a cada ano, a FIVA vem se consolidando e ganhando confiança dos parceiros, consumidores, vinícolas e importadoras do setor.

“Nosso evento traz um aquecimento e movimenta o setor de vinhos local e acontece estrategicamente em agosto, que é quando lojistas e distribuidores se planejam para iniciar as vendas de final de ano”, informou o idealizador da feira.

Ingressos

Para desfrutar plenamente deste itinerário sensorial proporcionado pela feira, o público pode adquirir os ingressos através da Oba Ingressos, nas bilheterias do Teatro Manauara e do Millennium Shopping, além de fazê-lo pelo portal baladaapp.com.br, ao valor de R$ 150,00 por cada dia.

*Com informações da assessoria

