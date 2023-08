Manaus tem 74 pontos de vacinação de Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 prossegue na capital com a oferta do imunizante em 74 pontos de Manaus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos podem se proteger contra as formas graves da doença tomando a primeira e segunda doses e as doses de reforço nos pontos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de Manaus.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) oferta os imunobiológicos em unidades de saúde que atendem no horário regular, das 8h às 17h, e também nas de horário ampliado, que funcionam das 8h às 20h. Para saber o endereço e horário de atendimento das unidades a população pode acessar o link: bit.ly/localvacinacovid19 e nas redes sociais da Semsa no Instagram (@semsamanaus) e no Facebook (Semsa Manaus).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, enfatiza a necessidade de tomar as doses de reforço para que a doença continue sob controle.

“Estamos em uma fase muito tranquila em relação à Covid-19, mas para que possamos mantê-la é necessário que todos nós façamos a nossa parte, tomando as doses de reforço e para quem ainda não tomou nenhuma dose, a orientação é buscar um ponto de vacinação o mais rápido possível”, sintetiza.

Dos 74 pontos de vacinação colocados à disposição dos manauaras a partir dos 12 anos de idade, 14 unidades são direcionadas à vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 são voltadas à vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Para as pessoas que quiserem se informar sobre situação vacinal, a Semsa disponibiliza a plataforma online Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Para ter acesso às informações individuais, basta clicar na aba “Consultar minhas doses” e digitar o número do CPF.

Para receber a vacina o usuário precisa apresentar um documento de identificação original com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

*Com informações da assessoria

