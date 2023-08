Um estabelecimento foi interditado, cinco autuados e 43 condutores de veículos autuados na madrugada deste domingo

Entre a noite de sábado (12) e madrugada deste domingo (13), um estabelecimento foi interditado, cinco foram autuados ou notificados e 43 condutores de veículos autuados ou notificados durante mais uma edição da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Desta vez, a ação esteve em casas de shows e bares, localizados nas zonas norte, sul e centro-sul de Manaus.

As fiscalizações iniciaram, ainda na noite de sábado. Um dos locais fiscalizados e que foi interditado está localizado na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. No local, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que já haviam notificado os responsáveis, apreenderam aparelhagem de sons. O mesmo empreendimento foi autuado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por uso de cadeiras e mesas no logradouro público, pela Vigilância Sanitária do Município por funcionar sem licenciamento sanitário.

A CIF, também esteve em outros sete locais, nas zonas centro-sul e norte dos quais, cinco foram autuados ou notificados pelos órgãos fiscalizadores. Dentre as principais irregularidades encontradas estavam a ocupação do espaço público e por estarem em funcionamento sem o Auto de Vistoria do Corpo de de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Agentes das Secretarias de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e Assistência Social (Seas) orientaram pais, que foram encontrados com crianças em bares fora do horário permitido.

Durante as fiscalizações, o Instituto Municipal de Mobilidade (IMMU) autuou ou notificou 43 condutores de veículos por terem descumprido as legislações de trânsito.

Efetivo

Além das equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar (PMAM), fiscais da Semmas, dos agentes do CBMAM, Imuplurb, Sejusc, Seas, a CIF contou, ainda, com a integração da Guarda Civil Municipal (GCM), Amazonas Energia.

