Corpo aparece boiando no igarapé da Zona Sul em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino foi encontrado por populares boiando em um igarapé no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus, durante a manhã desta terça-feira (15).

Conforme as informações preliminares repassadas pela polícia, os moradores da área acionaram a presença da polícia após se depararem com o cadáver boiando em meio ao lixo na água.

Ainda de acordo com os populares, no domingo (13), um homem havia se jogado no igarapé, mas não se sabe se o corpo encontrado tem relação com o acontecimento citado.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

