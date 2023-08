Vídeo: Homem agride a esposa em via pública em Manicoré

Manicoré (AM) — Em vídeo divulgado por uma testemunha, nesta quarta-feira (15), mostra o momento em que um homem, identificado como ‘Jacó’, agride sua esposa, ainda não identificada, em via pública no município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus).

As imagens filmadas por um motorista que passava pelo local no momento da agressão, mostram o homem puxando o cabelo da companheira e jogando ela no chão. Após a primeira agressão, o homem vai até ela e dá um tapa em seu rosto. A vítima fugiu correndo do local.

Não há informações se o homem foi preso.

Veja vídeo:

⚠️ Vídeo mostra marido agredindo esposa no meio da rua no interior do AM. pic.twitter.com/PIWa4EHNez — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 16, 2023

Leia mais:

Sargento que matou homem em briga de trânsito é preso e diz que estava protegendo a honra

Tambaqui de origem sustentável é vendido a partir de R$ 10 na sede da FAS, em Manaus

VÍDEO: Criminosos rendem funcionários e clientes durante assalto a loja de conveniência em Manaus