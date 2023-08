Grupo de pagode Kamisa 10 se apresenta em Manaus no dia 02 de setembro

Manaus (AM) – Dia 2 de setembro o grupo de pagode sensação do momento, KAMISA 10, aterriza em Manaus e vem trazendo na mala o melhor do pagode, e pra ficar ainda melhor, dessa vez com direito a pé na areia!

O K10 NA PRAIA acontecerá na Arena Paris Ponta Negra (Av. Coronel Teixeira, 2131), com direito até a área FULL OPEN BAR para esse sabadão inesquecível.

O momento de nos reencontrarmos e vivermos intensamente +1 Pagode do K10 está cada vez mais próximo.

Atrações locais para abrilhantar ainda mais essa noite: Prefixo92, Mikael, Rodrigo Chiroque, Dj Wilk, Dj Rafa Militão e mais participações especiais de outros pagodeiros manauaras.

O evento promete muitos momentos inesquecíveis com o pé na areia em um espaço super charmoso que atenderá ate 5mil pessoas e surpreenderá todo o público com uma mega decoração, ativações e áreas instagramáveis!

Você adquire seu ingresso em um dos pontos de vendas: Óticas Veja (Manauara Shopping, Plaza Shopping e Shopping Grande Circular) Acesso Celular (Sumaúma Shopping) BibiCell (Av. João Valério e Av. Coronel Teixeira) e norteticket.com.br.

Já consegue sentir a brisa no rosto? É K10 NA PRAIA chegando!

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Shopping Ponta Negra promove evento “Sabor & Brasa”, unindo gastronomia e shows musicais

Inscrições para a Cúpula Experience seguem abertas

Festival Tarumã Alive terá 14 horas de programação na Praia da Lua