Mulher pede para ver celular do marido, ele recusa e leva tiro

São Paulo (SP)- Parece que a desconfiança virou motivo de briga entre marido e esposa em São Paulo. Uma mulher de 32 anos atirou contra o marido, de 41 anos. Ela pediu para ver as mensagens no celular do cônjuge e após recusa, atirou contra ele.

De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local encontraram o pai do homem ferido, um idoso de 71 anos, nas proximidades da casa.

O caso ocorreu por volta das 20h20, quando a PM recebeu um chamado para responder a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, o pai da vítima informou que mora perto do local e percebeu movimentações na casa do filho.

Ao adentrar na casa pela porta da cozinha junto à polícia, o homem viu a nora sentada no chão cercada de sangue e com o revólver do filho, que é agente penitenciário, ao lado dela. O sogro contou que pegou a arma para “evitar mais problemas”. A mulher estava em estado de choque.

Apenas para ‘”assustar”

De acordo com o relato da mulher para a polícia, ela e o marido estavam discutindo, pois ele escondia mensagens no celular.

Com o intuito de dar um susto nele, a suspeita foi até o quarto e pegou a arma do marido na cômoda, exigindo mais uma vez ver as mensagens.

O homem negou o pedido novamente e a mulher afirmou que ficou “muito nervosa e apertou o gatilho”. Ela disse aos policiais que não queria machucar o marido e que tentou estancar o sangramento até a chegada da ambulância. O revólver era calibre 38 e estava carregado com seis munições, sendo que apenas uma foi utilizada.

A mulher foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. O agente penitenciário recebeu atendimento no pronto socorro municipal e teve um ferimento de entrada nas costas e saída no abdômen. Ele passou por cirurgia e encontra-se estável. A

mulher também recebeu atendimento médico e foi liberada. Ela está detida na Delegacia da Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada.

*BHAZ

Leia mais:

Suposto funcionário de empresa de energia lincha homem na BR -174

Avô é preso após agredir neto com pedaço de madeira

Dois homens, vítimas de crimes morrem após darem entrada em hospital de Manaus