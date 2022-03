Avô é preso após agredir próprio neto com pedaço de madeira no AM

Manacapuru (AM) – Um homem foi preso após agredir, com um pedaço de madeira, o próprio neto, um adolescente de 13 anos. O fato ocorreu na noite desta quinta-feira (11), no bairro Liberdade, no município de Manacapuru (distante a 70 quilômetros de Manaus). O avô ficou bravo porque o neto estava brincando no muro de sua residência.

Segundo a polícia, o homem pegou o pedaço de madeira e iniciou as agressões, atingindo as regiões das pernas e o quadril do adolescente que, mesmo gritando de dor, foi arrastado pelos braços. Nesse momento, as tias do menino chegaram ao local e o socorreram. Ainda conforme as informações, ao ser questionado pela mãe do garoto, o homem também agrediu a mulher, que é sua filha. O homem também direcionou xingamentos à filha, com palavras de baixo calão.

Testemunhas acionaram o Conselho Tutelar que, após apurar a situação, solicitou o apoio da Polícia Militar (PM).

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis. Na unidade policial, ele foi atuado em flagrante por maus tratos e lesão corporal.

A vítima foi levada para uma unidade hospitalar de Manacapuru e, após avaliação médica, foi constatado fratura na bacia. Após o atendimento, o adolescente foi encaminhado para um hospital de Manaus, onde vai receber tratamento específico.

Edição: Leonardo Sena

