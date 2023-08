Joana Darc celebra título de Utilidade Pública à Associação Estimular de Itacoatiara

Manaus (AM) – A deputada estadual Joana Darc (UB) defendeu e celebrou, na quarta-feira (23), a aprovação do título de Utilidade Pública da Associação de Atendimento e Apoio ao Autista – Estimular, de Itacoatiara (268 km de Manaus), pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), por realizar o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

A parlamentar ressalta a importância do título em âmbito estadual, após a prefeitura de Itacoatiara ter vetado a propositura da Câmara Municipal. Joana afirma que a Estimular faz um trabalho excelente e que o reconhecimento do título à associação é de extrema importância para a continuação das atividades.

“É uma grande vitória ceder a Utilidade Pública à Estimular, pois isso vai permitir que a associação venha conveniar com o governo e as prefeituras, podendo receber recurso de emendas parlamentares. Então, eu comemoro esse título tão importante junto com as mães e familiares das crianças que são atendidas pela Estimular”, salientou a parlamentar.

Em defesa das crianças autistas

No início deste ano, Joana Darc esteve na sede da associação, conhecendo as instalações e as atividades realizadas no local, por profissionais qualificados para atender crianças com deficiências, em especial as crianças com TEA.

“Eu apoio e continuarei apoiando a Associação Estimular, que faz um trabalho maravilhoso, ofertando terapia para várias pessoas com deficiência em Itacoatiara. A Associação faz o que o poder público não consegue fazer, pois entendem a importância da terapia para crianças autistas, das atividades voltadas para o desenvolvimentos delas”, complementou.

A votação do título de Utilidade Pública para a Associação Estimular foi através do Projeto de Lei nº 474/2023, de autoria de Joana Darc, e foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares da Aleam. A votação foi marcada pela presença do vereador Arnoud Lucas (PV), de Itacoatiara.

Sobre a Estimular

Foto: Divulgação

A Associação iniciou suas atividades no dia 12 de novembro de 2021, com atendimento a apenas 20 crianças devido à falta de estrutura física da associação. Porém, atualmente, a associação atende mais de 70 crianças, pois conta com o apoio dos pais e familiares das crianças, os quais desenvolvem atividades para conseguir manter a associação bem equipada, realizando rifas, venda de pizzas e brechó.

A Estimular tem por missão promover o atendimento às pessoas com TEA, auxiliando no desenvolvimento de habilidades sociais, terapêuticas e pedagógicas. Além disso, exerce a luta pela defesa e garantia dos direitos das pessoas autista e familiares, acolhendo, difundindo o conhecimento e prestando atendimento para incentivo à autonomia e dignidade desse público.

*Com informação da assessoria

