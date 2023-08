Dia do Profissional de Educação Física é celebrado neste sábado

Evento ocorrerá no Manaus Plaza Shopping, com transmissão no Youtube e presença de ex-fisiologista do Flamengo. Entrada é gratuita

Manaus (AM) – O Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região – CREF8/AM-AC-RO-RR promove neste sábado, dia 26 de agosto, a quarta edição do Meeting de Educação Física. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente no site sympla.com.br/cref8. A programação será realizada no Manaus Plaza Shopping, zona Centro-Sul da capital, a partir das 9h.

Neste ano, o Meeting terá a presença do Prof. Dr. Alex Souto Maior, especialista em fisiologia e treinamento de força para alta performance e ex-fisiologista do Flamengo, que ministrará o curso ‘Pesos Livres x Máquinas: Suas Aplicações para a Hipertrofia Muscular’.

Além da capacitação, o Meeting terá um bate-papo sobre fisiculturismo, dieta e treino com atletas locais e membros da Federação Amazonense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness. No local, também será realizada a Expo CREF8, feira de variedades com venda de artigos esportivos, expositores de educação, suplementos e muito mais.

Para contemplar acadêmicos e profissionais de Educação Física do interior e de outros estados da Região Norte, o evento terá transmissão online através do canal do Conselho no YouTube (Youtube.com/@cref8oficial).

Para o presidente do CREF8, Johnson Furtado, a iniciativa é uma forma de parabenizar os Profissionais de Educação Física e promover gratuitamente capacitação de qualidade.

“O Meeting reunirá profissionais com grande bagagem e muito conhecimento para compartilhar com os Profissionais de Educação Física do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, na verdade do país inteiro, uma vez que também será online. Será uma troca de experiências rica e muito importante”, destaca.

Dia do Profissional de Educação Física

A quarta edição do meeting, promovida pelo CREF8/AM-AC-RO-RR, marca a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, celebrado no dia 1º de setembro. Além do evento do dia 26, o CREF8 promoverá vasta programação gratuita até dia 16 de setembro em todos os estados que abrange.

Solidariedade

Como contribuição solidária, os participantes que prestigiarem o evento devem entregar uma lata de leite em pó na entrada. O ato faz parte de uma ação promovida pelo CREF8/AM-AC-RO-RR que encaminhará alimentos não perecíveis arrecadados ao longo do ano, além do leite, a instituições que realizam trabalho social em Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Joana Darc celebra título de Utilidade Pública à Associação Estimular de Itacoatiara

Longa amazonense é o único representante da Região Norte na Glocal Experience Amazônia

Trio é preso suspeito de participar de atentado contra médico em Manaus