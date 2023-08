Longa amazonense é o único representante da Região Norte na Glocal Experience Amazônia

Manaus (AM) – O filme Sete Cores da Amazônia é o único representante da Região Norte na Glocal Experience Amazônia e será exibido na próxima segunda-feira (28), a partir das 17h, no Palácio da Justiça. O evento tem a proposta de unir entretenimento, arte, cultura, líderes e a população para retomar o protagonismo mundial na pauta socioambiental.

O longa é uma adaptação da história em quadrinhos do escritor e ilustrador amazonense, Ademar Vieira e de Tieê Santos. A obra acompanha a jornada da menina Sarah, interpretada por Maria Zen, na descoberta das suas raízes indígenas. Para a atriz mirim, a exibição do filme na Glocal traz visibilidade para o estado.

“O Sete Cores foi o primeiro trabalho profissional que eu fiz no cinema. Esse projeto me abriu muitas portas importantes, então essa exibição é significativa porque estamos mostrando Manaus, o Amazonas, a sua cultura e a sua história. As pessoas precisam conhecer para nos apoiarem na conservação das nossas florestas e na defesa dos povos originários”, destaca.

A atriz de 75 anos, Petta Catão, interpreta a avó Ceucy que incentiva a busca de Sarah sobre sua ancestralidade. A intérprete narra a felicidade em saber que o filme é o único longa amazonense no evento.

“É uma honra ver o nosso trabalho sendo reconhecido, foi uma felicidade imensa saber que fomos selecionados. Me sinto muito grata, é como se tivesse ganhado uma medalha de ouro”, pontua Catão.

Um das responsáveis pela Direção de Arte e locações, a atriz Bitta Catão comenta que a visibilidade no Glocal Amazônia é o resultado do que foi imaginado no início da produção, mostrando que o cinema amazonense pode se igualar aos longas nacionais, mas sem deixar de valorizar a cultura e a ancestralidade amazônica tão presente no Sete Cores.

“A visibilidade que a Glocal proporciona ao Sete Cores da Amazônia e principalmente para o nosso estado é incrível porque dá voz ao cinema amazonense”, ressalta.

Bitta faz a avó Ceucy quando jovem, mas o papel dela no longa não foi apenas este. A atriz também foi diretora de produção e uma das responsáveis pela preparação do elenco do filme, principalmente o mirim, revelando uma nova fase em sua carreira.

“A arte nos possibilita descobertas em vários segmentos ao mesmo tempo que nos desafia. Pude estar do outro lado (da câmera) preparando os atores junto com o mestre Nonato Tavares, compartilhando a minha experiência e revelando novos talentos. Trabalhar com as crianças foi um dos momentos mais especiais, até porque minha filha, Maria Flor Catão, faz parte do elenco. Ela é a Katy, amiga da Sarah”, explica Bitta.

Além da Glocal Experience, a obra cinematográfica já foi selecionada e exibida em festivais de cinema internacionais e nacionais como Los Angeles Independent Woman Film Awards, Montreal Independent Film Festival, Mostra Livre Internacional de Cinema de São Paulo e Festival Guarnicê de Cinema.

A diretora do longa, Ana Lígia Pimentel, conta que o roteiro foi elaborado com elementos familiares e signos que remetem a memória afetiva do povo amazonense para que conheçam suas origens. É um filme com baixo orçamento, mas com uma mensagem importante que precisa ser difundida.

“Filmamos muitas cenas no Educandos, mostrando a parte favela, mas pelo olhar de crianças. E também uma favela palafita toda de madeira em cima de um rio. A protagonista Maria Zen fez o filme com 9 anos e entregou uma sensibilidade única ao trabalho. A trilha sonora é 100% original daqui com bandas regionais em vários momentos e com desenho sonoro por Marcelo Nakamura e Rafael Tronxo, grandes músicos da região. E Uyra Sodoma traz toda sua arte intensa para os personagens encantados. O Ademar é um exímio roteirista que soube emocionar trazendo política, aventura e sonhos ao mesmo tempo em uma história leve e cheia de representatividade. A história sintetiza a experiência de ser manauara, viver em uma cidade grande, mas ao mesmo tempo estar situada na maior floresta do mundo com sua riqueza natural e ancestralidade. É isso que queremos que o público relembre e entenda qual sua origem”, finaliza.

Glocal Experience Amazônia

De forma gratuita, a Glocal Experience Amazônia 2023 acontecerá entre os dias 26 e 28 de agosto no Teatro Amazonas, Largo São Sebastião e Palácio da Justiça, no Centro Histórico de Manaus. Os objetivos do Desenvolvimento Sustentável serão discutidos e servirão de base para as discussões da 30ª Edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), cuja sede será a capital do Pará, Belém.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

OAB-AM inaugura o ‘Espaço da Mulher Advogada’ nesta sexta-feira (25)

Idoso é procurado por estupro de vulnerável em Manaus

Circuito da Cultura no Centro de Manaus acontece neste fim de semana