Humaitá (AM) – Uma alegoria despencou de um guindaste, nesta sexta-feira (25), durante a primeira noite do Festival Folclórico de Humaitá, ‘MangabaFest’, no interior do Amazonas. A cunhã poranga Railine Geniziele, que estava dentro da alegoria ficou ferida no acidente.

Em vídeo que circula em redes sociais mostra o momento em que a alegoria cai de uma altura de cerca de 8 metros. O acidente ocorreu quando a segunda apresentação da noite estava na arena

Veja o vídeo:

Vídeo: alegoria despenca de guindaste e deixa ferida durante festival em Humaitá. pic.twitter.com/2HsCQEokSw — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 26, 2023

O Corpo de Bombeiros identificou a corda que sustentava o equipamento não resistiu e rompeu. Segundo informações, a item foi socorrida e irá passar por mais exames em um hospital do município.

