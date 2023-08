Manaus registra altas temperaturas e população sofre com calor excessivo

Temperatura mais alta foi registrada no dia 20 de agosto, com 36,9ºC

Manaus (AM) – Água mineral, protetor solar, sombrinha, boné, sombra das árvores. Para se proteger do sol e das altas temperaturas de Manaus, vale de tudo. Com o passar dos anos, a população foi desenvolvendo seu próprio método para suportar o clima da região, que vão desde a preferência por alimentos gelados até passeios em flutuantes.

A região amazônica é consideravelmente quente, principalmente nesta época do ano, quando as chuvas dão uma trégua, o sol aparece com mais força e o aumento da temperatura é percebido pela população e pelos especialistas.

Segundo o Meteorologista e Doutorando em Clima pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Leonardo Vergasta, o calor registrado na capital amazonense ocorre em decorrência de um fenômeno climático chamado de El Niño.

“Essa época do ano são os meses em que as temperaturas ficam bastante elevadas, no entanto, esse ano nós estamos tendo a atuação do fenômeno climático chamado El Niño, que acaba suprimindo ainda mais as chuvas sobre a nossa região. Dessa forma, esse aumento na temperatura se deve a diminuição natural do volume de chuvas, acumulado ao fenômeno climático do El Niño”, pontuou o profissional.

De acordo com Leonardo, o aumento da temperatura na região amazônica tende a crescer ainda mais, e a população precisa se preparar para enfrentar essa realidade.

“A maior temperatura registrada este ano foi no dia 20 de agosto, com 36,9ºC e sensação térmica de 39ºC. Mas, as previsões são que nos meses de setembro e outubro, as temperaturas aumentem. Nesse caso, o El Niño amplifica o fenômeno natural de estiagem, que acontece no mês de junho até o final de outubro em nossa região”, explicou Vergasta.

Sensação termina: 49ºC

Comprovando o aumento de temperatura na Amazônia, nesta última quarta-feira (23), o Climatempo apontou que Manaus registraria sensação térmica de 49ºC durante a tarde deste dia, com pico às 14h.

A equipe do Em Tempo esteve nas ruas do Centro de Manaus para conversar com a população e durante o trajeto, encontramos a autônoma Francisca Pereira, que há mais de cinco anos vende água, refrigerante e bolo nas ruas da capital.

Apesar do dia quente, a trabalhadora informou que não sentiu mudança no âmbito comercial, mesmo com o dia com temperaturas elevadas.

“Até agora está normal, não teve o fluxo de pessoas a mais, não mudou nada ainda. Hoje eu saí atrasada, mas coloquei o boné, coloquei duas blusas, e sempre procuro ficar em baixo de árvore, na sombra”, disse Francisca.

Já a professora Marcelle Sanches, que foi ao Centro para resolver uma questão de saúde, confessou que não abre mão de cuidados com a pele nesses dias mais quentes.

“Eu uso um protetor solar, mas roupas de manga comprida eu não consigo ainda, mas com certeza, bastante protetor solar, que protege contra o câncer de pele, além de manchas”, revelou a professora.

Mas, em uma coisa, as duas concordam: Manaus precisa de alternativas para controlar o calor. Para Francisca, investir em arborização das ruas da capital é uma solução viável.

“Eu gosto muito de árvore. Nossa capital deveria ser mais arborizada, cuidar mais nesse sentido, e não ficar podando todo o tempo as árvores. Também deveriam ter bebedouros, pois nem todo mundo tem condições de vir ao Centro e comprar água”, opinou a autônoma.

Marcelle concorda, mas também alerta que as prioridades no grande centro urbano deveriam ser repensadas.

“Primeiro, arborização. Acredito que arborização ajudaria muito a diminuir o calor. Ao invés de priorizar estacionamento, plantar mais árvores. Bebedouro também, espalhados pelo Centro de Manaus”, reiterou a professora.

Cuidados nos dias mais quentes

Entretanto, além de pedir alternativas para aguentar os dias mais quentes, é preciso ter consciência de que cuidados pessoais também são tão importantes quanto cuidados sociais.

A dermatologista Dra. Mariana Bernardes, explica que o sol pode causar problemas de saúde para a nossa pele caso não haja cuidados específicos.

“Não podemos esquecer que a exposição excessiva aos raios solares pode ser maléfica para saúde a curto prazo, com queimaduras, e mais tardiamente com o envelhecimento precoce, lesões pré-cancerígenas ou até mesmo o câncer de pele. Redobrar os cuidados com a nossa pele é essencial nesses dias de calor intenso”, afirma a médica.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo de câncer mais presente no Brasil, sendo 31,3% do total de casos da doença. Durante um atendimento gratuito no Hospital Alfredo da Matta, realizado em janeiro deste ano, em Manaus, foram diagnosticados 27 casos da doença em apenas um dia.

E uma das formas de proteção está no uso de protetor solar. Apesar das inúmeras propagandas, nem todo mundo sabe a quantidade certa para aplicar, assim como o tipo de produto ideal para cada tido de pele.

“Escolha um filtro com FPS igual ou superior a 30 e não esqueça de reaplicá-lo a cada 3 horas. Aplique em todas as áreas expostas e não apenas no rosto, como orelhas, nuca, pescoço, colo, braços e mãos. Em ambientes abertos, lance mão de outras medidas de proteção como o uso de bonés ou chapéus, óculos escuros e roupas com proteção contra radiação ultravioleta. Evite se expor ao sol das 10h às 16 horas. Aposte nas brumas ou águas termais para resfriar a pele”, explicou Bernardes.

Mas, antes de cuidar da aparência externa, precisamos fortalecer o nosso interior com líquidos que protejam e aumentem nosso sistema imunológico, como reitera a dermatologista.

“Parece clichê, mas a hidratação começa de dentro para fora. Beba bastante água e abuse de outras bebidas refrescantes como água de coco e sucos. Escolha um bom hidratante para chamar de seu. Opte por texturas mais fluidas, como séruns e loções que não deixam a pele tão pegajosa. Os lábios também sofrem com as agressões do sol, não esqueça de protegê-los. Prefira os hidratantes labiais com fator de proteção solar”, finalizou Dra. Mariana Bernardes.

*Com informações da assessoria

