Campanha da Segeam ‘Doe um pote para levar vida’ entra na reta final

Manaus (AM) – A quarta edição da campanha ‘Doe um pote para levar vida’, desenvolvida pela Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas), entra na reta final, com a expectativa de atrair maior adesão do público de Manaus.

A iniciativa faz parte da programação do ‘Agosto Dourado’, movimento que visa estimular o aleitamento materno. A meta é arrecadar dois mil potes de vidro com tampa de plástico, que serão destinados a unidades de saúde de Manaus, as quais mantêm em suas estruturas os Bancos de Leite Humano (BLH).

A campanha foi lançada no último dia 1. Os potes podem ser entregues na sede da Associação, na rua Stênio Neves, 131, Parque Dez, zona Centro-Sul, até o dia 31 deste mês, das 8h às 17h. Para quem não dispõe de potes em casa, uma parceria com a Embalecrim Store possibilita a compra desses itens para doação, com descontos especiais. Os potes podem ser adquiridos através do número (92) 98431 0402 e são entregues diretamente à Segeam.

De acordo com a enfermeira Anne Santos, da Segeam, a última edição da campanha arrecadou 1.988 potes, doados por colaboradores, oficiais da Aeronáutica, estudantes de escolas públicas e a sociedade civil em geral.

“A campanha tem o objetivo de incentivar a doação de potes de vidro com tampa de plástico, que serão utilizados para o armazenamento de leite materno nos Bancos de Leite Humano das maternidades de Manaus. Atualmente, uma das dificuldades desses setores, está em conseguir potes adequados para o armazenamento do leite. Os potes doados devem estar em boas condições, para garantir o melhor armazenamento do material”, explicou Anne Santos.

Foto: Divulgação

Em 2022, os potes doados à Segeam foram entregues às maternidades Nazira Daou, Alvorada, Chapot Prevost , Ana Braga, Balbina Mestrinho e Instituto da Mulher Dona Lindú.

Saúde de bebês

A enfermeira Anne explica que os bancos de leite materno têm papel essencial na promoção da saúde e bem-estar dos bebês prematuros e com baixo peso e também ajudam a alimentar bebês cujas mães não podem amamentar por algum outro fator.

Os BLH coletam, armazenam e distribuem o leite doado por mães saudáveis, ajudando a reduzir os riscos de infecções e melhorando a sobrevida desses recém-nascidos.

Pesquisas apontam que o leite materno é o alimento mais completo para bebês com até seis meses, dispensando qualquer outro alimento nesse período da vida. Ele contribui, por exemplo, para o fortalecimento do sistema imunológico e a prevenção de diversas doenças.

SERVIÇO

Local de entrega dos potes: Sede da Associação Segeam / rua Stênio Neves, Parque Dez

Objetivo: Arrecadar potes de vidro com tampa de plástico para doar aos Bancos de Leite Humano de Manaus

*Com informações da assessoria

