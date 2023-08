Amazonas compartilha aprendizados e experiências em conferência do setor público

(Brasília/BR) – A Processamento de Dados Amazonas (Prodam) é a representante do governo do estado no maior evento de agilidade voltado ao setor público da América Latina. Nesta segunda-feira (28), a chefe do Departamento de Produtos da Prodam, Anne Bandeira, apresentou no Agile Trends Gov 2023 o case “Gestão de Produtos – Inovando para ampliar a capacidade dos negócios”.

Bandeira apresentou os resultados da nova abordagem de Gestão de Portfólio de Produtos aplicados na Prodam, desde a revisão de todo o processo de modelagem até a construção de um sistema próprio para o gerenciamento do portfólio.

“Ter um case de sucesso do Amazonas selecionado para o Agile Trends Gov 2023 é motivo de muito orgulho e valoriza o trabalho de reestruturação do portfólio da Prodam, que vem sendo realizado nos últimos doze meses. Além disso, é uma oportunidade valiosa de trocar experiências com outras instituições públicas do país”, concluiu a chefe do departamento da Prodam.

Sobre o evento

O Agile Trends Gov 2023 acontece entre os dias 28 e 31 de agosto, no Millennium Convention Center, em Brasília. O evento reúne agilistas, técnicos e gestores públicos de todas as regiões do Brasil que vivenciam metodologias ágeis em seu dia a dia.

Leia mais:

Casos de latrocínio reduzem 25% no Amazonas

David Almeida fiscaliza ação do programa ’Asfalta Manaus’ em bairros da zona Norte da capital

‘Amazonas Meu Lar’ prevê entrega de mais de 22 mil novas moradias; saiba como se inscrever