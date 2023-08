Polícia diz que chacina na Bahia com corpos carbonizados foi crime passional

A Polícia Civil da Bahia deu mais detalhes, nesta terça-feira (29), sobre a chacina que deixou nove pessoas mortas na Grande Salvador. As investigações apontam que o caso se trata de um crime passional.

Seis adultos e três crianças foram encontrados mortos – a maioria deles, com corpos carbonizados – em duas casas na cidade de Mata de São João, nesta segunda (28).

Na madrugada desta terça, a Polícia localizou três de quatro suspeitos do crime em uma região de mata. Após troca de tiros, dois suspeitos foram atingidos e morreram no hospital. O terceiro foi preso e os policiais seguem à procura do quarto.

Como foi o crime?

A delegada Christiane Inocência Coelho, responsável pelo caso, disse que uma das vítimas foi identificada como “Preá”. Ele é ex-namorado de uma mulher, que atualmente namora um dos executores do crime.

Segundo a delegada, Preá estava nesta segunda na casa de sua ex-sogra – a mãe da namorada do suspeito preso. Os executores foram ao local e mataram Preá, a ex-sográ de Preá e outras cinco pessoas, incluindo três crianças. A atual namorada do executor não estava no local no momento.

Os criminosos então atearam fogo nos corpos das sete vítimas – deixando cinco carbonizados e dois parcialmente carbonizados.

“O executor [que foi preso], até por ser namorado de uma das filhas da vítima, sabia da rotinada casa. Não temos como surpresa que ele soubesse que algumas pessoas residiam naquele imóvel e que outras pessoas estariam no momento do cometimento do crime”, disse a delegada.

Questionada se o crime estaria relacionado a uma onda de violência na cidade, ela afirmou que “deixa bem claro que se trata de um caso de passionalidade”.

“É um fato específico, trágico, absurdo, absolutamente chocante, mas que não diz respeito a nenhuma situação específica de outras atividades delitivas”, completou.

Criminosos perseguiram adolescente e mataram duas mulheres

Durante o crime, um adolescente de 12 anos, conseguiu fugir da casa incendiada e foi pedir socorro na residência vizinha, onde duas mulheres abriram a porta para recebê-lo.

A delegada disse que os executores perseguiram o adolescente até a casa e mataram as duas senhoras – a oitava e a nona vítima do crime.

“Essas senhoras não tinham nenhum envolvimento com a situação. Nem com a outra família, nem com absolutamente nada disso. Foram mártires. Elas foram ajudar essa criança sobrevivente, que pediu socorro”, afirmou Christiane Inocência.

Suspeitos presos e mortos pela polícia nesta terça (29)

A Polícia Civil da Bahia localizou, na madrugada desta terça-feira (29), três suspeitos de envolvimento na chacina que vitimou nove pessoas em duas casas em Mata de São João, município da Grande Salvador.

Eles foram encontrados escondidos em uma região de mata.

Dois suspeitos foram atingidos por tiros e socorridos para o hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos. O terceiro foi preso e segue à disposição da Justiça.

“O quarto [suspeito] envolvido ainda está sendo procurado dentro de uma região de mata”, explicou Christhiane.

Foram apreendidos munições, duas pistolas, rádios comunicadores e porções de drogas. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar a motivação do crime e o material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

*Com informações da CNN Brasil

