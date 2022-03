Vyni desabafa sobre não poder se assumir gay: “Era motivo de vergonha pra família”

Vinicius desabafou com Eliezer e Eslovênia nesta madrugada no “BBB 22” (TV Globo). O brother, que é homossexual, contou sobre a pressão de crescer sem poder assumir sua própria identidade e revelou que seu maior medo em relação à participação no reality show é ser uma decepção para o público.

“A minha vida inteira fui forçado a fingir ser uma pessoa que eu não era. Não podia ser eu, porque ser eu era ser errado, era ser feio, era pecado. Era motivo de vergonha para a família, era motivo de desgosto para as pessoas”, começou Vyni.

Ele seguiu: “Nunca pude me permitir descobrir aquilo que eu gostava, nunca pude expor e colocar para fora aquilo que eu sentia. Nunca tive direito de ter meus sentimentos, de colocar para fora, das pessoas poderem ver meus sentimentos. Nunca tive direito de olhar para alguém e dizer como eu gosto dessa pessoa, porque era errado. E a minha vida inteira fui obrigado a me fechar. Porque se eu abrisse aquilo, era errado”.

“Sabe qual é o meu maior medo aqui dentro, que eu talvez tenha percebido um pouco tarde demais? Que as pessoas lá fora me vejam simplesmente como uma decepção, como alguém da qual elas esperavam muita coisa e simplesmente não correspondeu às expectativas delas”, confessou o cearense.

“E sabe o que me frustra mais? É que, se as pessoas gostavam de mim naquela primeira semana, é porque era quem eu era, quem eu sou. O que veio depois lá na terceira, quarta semana, até umas duas semanas atrás, era simplesmente alguém que estava com medo. E, aqui, a gente infelizmente não tem tempo para sentir medo”.

UOL*

