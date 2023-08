2ª Fulltec acontece nesta quinta em Manaus, com o tema ‘inovação e sustentabilidade’

Manaus (AM) — Nesta quinta-feira (31), Manaus será palco da Fulltec 2023, evento que promete mostrar todo o potencial dos jovens que moram na capital para a inovação e a sustentabilidade. Com entrada gratuita, a Feira Tecnológica do Centro de Ensino Técnico (Centec) reunirá exposições de trabalhos acadêmicos, palestras, oficinas e workshops com renomados especialistas. A programação segue das 9h às 20h, nas dependências do próprio Centec, localizado na Avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo.

Em sua segunda edição, a Fulltec 2023 tem como tema central ‘inovação e sustentabilidade – ODS4’, em referência ao quarto objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Conforme os organizadores, a proposta da feira é explorar as interseções entre a tecnologia de ponta e a preservação do meio ambiente, oportunizando aos participantes mergulharem nas tendências tecnológicas mais recentes, ao mesmo tempo em que refletem sobre a importância da sustentabilidade para um futuro mais promissor.

Projetos inovadores

Os alunos participantes da Fulltec 2023 se esforçaram para apresentar projetos inovadores, que abrangem uma variedade de tópicos vitais. A saúde no desenvolvimento humano, a interação entre indivíduos e sociedade em um mundo em constante movimento, e a abordagem tecnológica para preservação da biodiversidade e sustentabilidade ambiental estão entre os principais subtemas do evento.

Esses projetos não apenas demonstram o talento dos alunos de diversos cursos técnicos oferecidos pelo Centec, mas também refletem o compromisso da escola com os ODS (objetivos de desenvolvimento sustentável), especialmente o objetivo 4.4, que se concentra em fornecer competências técnicas e profissionais para a juventude.

As palestras e workshops também desempenham um papel crucial na Fulltec 2023. Especialistas renomados compartilharão insights sobre uma variedade de tópicos, como, por exemplo, ‘a energia solar como um catalisador da sustentabilidade’, ou ‘os desafios específicos do desenvolvimento sustentável enfrentados em Manaus’. Os participantes terão ainda a oportunidade de explorar o papel do ESG (Ambiental, Social e Governança) nas indústrias, a inovação da farmácia 4.0, bem como participar de workshops práticos, como a oficina “Do Lixo ao Luxo”, que destaca a importância da reciclagem e reutilização.

A Fulltec 2023 é mais que uma simples feira estudantil tecnológica; é uma celebração do potencial humano de criar um futuro melhor. Ao unir inovação e sustentabilidade, os participantes estão contribuindo para a construção de um mundo mais equilibrado, onde a tecnologia não apenas impulsiona o progresso, mas também respeita e protege o ambiente que sustenta a vida.

“Trata-se de uma oportunidade para conhecer mais sobre essas iniciativas e incentivar os jovens a seguirem esse caminho. Como escola, queremos estimular os estudantes a desenvolverem competências técnicas e profissionais para o emprego, o trabalho decente e o empreendedorismo”, afirma a diretora geral do Centec, Driele Cazumba.

Para mais informações sobre a Fulltec 2023, acesse o site oficial do Centec ou a página da escola no Facebook. Esta será uma grande oportunidade para conhecer os talentos da nova geração e se inspirar com as ideias que podem transformar o mundo.

Serviço:

O quê: Feira Tecnológica do Centec (Fulltec);

Quando: 31.08, das 9h às 20h;

Onde: avenida Djalma Batista, 646 – São Geraldo;

Entrada: gratuita

