Cleildo Barroso e Jorge Granjeiro assumem presidência da A Grande Família

Manaus (AM) – Aos 31 anos de idade, Cleildo Barroso e Barroso conhecido com ‘Caçula Show’ se torna o mais novo presidente entre os presidentes das escolas de samba de Manaus. O anúncio aconteceu ontem sexta-feira (1°) de setembro, na quadra da escola, durante assembleia geral com sócios e fundadores da agremiação.

A reunião foi conduzida pelo presidente do conselho fiscal João Avelino que empossou Cleildo Barroso e Barroso ‘Caçula Show’ como presidente da agremiação como rege o estatuto da entidade. Após o falecimento precoce de Luiz Gilberto Ferreira Lima fundador, ocorrido na madrugada do dia 10 de agosto em sua casa.

Durante a solenidade de posse ‘Caçula’ indicou o nome do carnavalesco Jorge Granjeiro, que tem uma longa trajetória e premiados carnavais na agremiação.

Os sócios e fundadores presentes aprovaram por unanimidade o nome do carnavalesco, que agora terá a árdua tarefa de conduzir os trabalhos ao lado do novo presidente. “ Mais um desafio que nos leva a ter coragem, determinação e trabalho para levar a escola pra avenida em 2024, com o legado de Luiz Gilberto” enfatizou Granjeiro.

Já para o novo presidente a tarefa é aproximar a comunidade, sócios e fundadores da agremiação. “Eu não esperava que fosse dessa forma, mais estamos aqui e vamos continuar o trabalho e honrar o legado deixado pelo nosso mestre Luiz Gilberto, ainda é difícil, mais estamos empenhados em buscar o melhor” pontuou o presidente.

Sobre Cleildo Barroso

Filho de fundadores A Grande Familia, o saudoso João Hildo que foi intérprete e ex-presidente da agremiação de 1995 a 2007 e da também fundadora Selma Bindá. Cleildo Barroso cresceu na agremiação, onde passou maior parte da sua infância, dormia pelas salas, enquanto seus pais trabalhavam pela escola, estudou na escola A Grande Família, é afilhado do eterno fundador jorge Barroso o conhecido ‘Jorginho’.

Cleildo, iníciou na bateria em 2002 indo ficou até 2007. Já em 2008 iniciou na ala musical e começou a cantar. Em 2019 se tornou intérprete oficial da agremiação.

Com às eleições se aproximando o saudoso presidente Luiz Gilberto convidou Cleildo para ser seu vice presidente em 2020. E esse ano após a partida de Luiz Gilberto, Cleildo que estava com presidente em exercício, foi empossado pelo conselho fiscal conforme rege o estatuto como presidente do Grêmio recreativo cultural escola de samba A Grande Família.

