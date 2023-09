Espetáculo é destaque no Teatro Amazonas neste domingo

Manaus (AM) – Teatro Amazonas recebe, neste domingo (03/09), o espetáculo “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê”, que será apresentado às 19h e é aberto ao público, de forma totalmente gratuita. A peça possui elementos da Amazonia e da cultura indígena, trazendo visibilidade para a região.

A história é protagonizada por Tarô Bequê, um sapo que em determinado momento de sua vida, deseja virar homem. Ajudado por um feiticeiro, o personagem tem o seu desejo atendido e passa a viver uma série de aventuras, resolvendo conflitos e sentindo na pele a dureza de ser um humano.

O espetáculo é realizado pela Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas -Arte&Fato, e já foi encenado em diversas capitais brasileiras, como Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, sendo reencenada na capital Amazonense, a peça traz uma sensação de pertencimento para o público.

Para Douglas Rodrigues, diretor geral do espetáculo, a peça valoriza a identidade amazônica e coloca temas essenciais no palco, refletindo os impactos da colonização na região e reacendendo reflexões sobre as populações tradicionais e suas perdas territoriais.

“Reencenar o maior clássico dramatúrgico da região Norte é acreditar na arte, na força inquebrantável dos artistas. “A Maravilhosa História do Sapo Tarô Bequê” precisa sempre voltar aos palcos”, conclui Douglas, afirmando que apesar do formato de peça infantil, a obra é para ser apreciada por todas as idades.

