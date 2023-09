David Guetta não autoriza Frontstage no Sou Manaus

Manaus (AM) – Após inúmeras polêmicas sobre a organização do festival #SouManaus Passo a Paço 2023, principalmente a venda de ingressos, uma das empresas patrocinadoras do evento, a PUMP emitiu um comunicado, na noite desta sexta-feira (1), afirmando que a atração internacional, o Dj francês David Guetta pediu a mudança na localização do front stage para lateral do palco, na frente dos camarotes.

De acordo com a nota veiculada nas redes sociais, a empresa ressalta que no dia 5 de setembro o front stage ficará na frente dos camarotes.

“No Palco Guardião da Amazônia (Malcher) teremos uma alteração na localização do frontstage, que somente neste dia e neste palco ficará na frente dos camarotes. Nos outros dias do evento o frontstage voltará para frente do palco”.

O comunicado ainda destaca que quem se sentir “prejudicado com a mudança” pode solicitar o reembolso integral dos ingressos que estavam sendo vendidos por R$600.

Além de mais esta mudança, a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), também não possui autorização para distribuir a imagem do artista.



