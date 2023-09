Corpo de Dança do Amazonas estreia espetáculo no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O Corpo de Dança do Amazonas (CDA), junto com a coreógrafa e artista amazonense Yara Costa, apresentam nesta terça-feira (05/09), em comemoração aos 25 anos do Corpo Artístico, uma jornada única na criação do novo trabalho para compor o repertório da companhia. O espetáculo “Nowhê” acontece às 20h, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita.

Yara Costa, que foi bailarina, assistente de coreografia e coreógrafa no CDA entre 1998 e 2004, com obras como “Dual” e “Quem te conduz?”, traz em “Nowhê” (vovô em Baniwa), a cultura indígena e a técnica do balé aéreo para a dança. Para ela, a estreia é uma homenagem à natureza e às suas raízes, revivendo memórias e explorando novas alturas.

“Desde o início, assim que Mário Nascimento me convidou para coreografar, tive o desejo de colocar em cena as minhas duas linhas de pesquisa, dança ou balé aéreo e pesquisas de movimento na dança inspirados e atravessados pela cultura amazônica, pelos corpos e corpas da floresta”, ressalta Yara.

Comemorando 25 anos de existência, o grupo saiu em circulação este ano com a turnê “Amazônia” com espetáculos de Mário Nascimento, Rosa Antuna, Yara Costa, Andressa Miyazato, Regina Advento e Jorge Garcia. Segundo o produtor artístico da companhia, a programação já foi marcada pela estreia de “Caput – Art 5”, de Jorge Garcia, e agora segue com mais um espetáculo inédito.

“A circulação está acontecendo desde março, com a qual já tivemos duas temporadas em São Paulo, e em Belo Horizonte. Encerrando o ano vamos ter ainda temporada no Rio de Janeiro e Goiânia”, afirma Wallace.

Criado em 1998, o CDA é referência em dança contemporânea. E além de realizar espetáculos, o grupo desempenha atividades escolares e de experiência profissional com a população, como os projetos “Dança, arte e escola: Espetáculo didático” e “In Loco”, em parceria com o curso de Dança da Universidade do Estado do Amazonas – UEA.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Produção nacional fortalece soberania e planejamento no PNI

Vídeo: prefeito se empolga, pula na plateia e cai no chão durante show

‘Nada sairá impune’ diz Victor Meyniel após ser agredido em portaria de prédio