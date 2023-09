Senador Pompeu (CE) – O prefeito do município de Senador Pompeu (CE), Antônio Maurício Pinheiro, acabou caindo do palco ao se jogar na plateia em momento de empolgação na festa de aniversário de 127 anos de emancipação política da cidade.

A situação aconteceu no domingo (3). Pelas imagens é possível notar que os presentes se surpreenderam com o salto do prefeito. Após o tombo, o prefeito se levantou rapidamente e retornou ao palco da festa. Ele não teve ferimentos.

“Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas”, disse Antônio Maurício Pinheiro, em agradecimento à população presente na festa.

“Que Senador Pompeu continue a prosperar e a ser um farol de esperança e inspiração para todos os que a chamam de lar. Parabéns, Senador Pompeu”, postou a Prefeitura de Senador Pompeu, em mensagem publicada em rede social.

Vídeo: prefeito se empolga, pula na plateia e cai no chão durante show pic.twitter.com/eJcwc4ZCHG — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 4, 2023

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Artistas locais abrem 1ª noite do palco Caboquinho com representatividade cultural

Casa de Praia recebe atrações musicais do samba ao pagode neste fim de semana

Começa retirada do 2º lote de pulseiras do #SouManaus 2023; veja locais