Mill Beer: Encontro cervejeiro reúne público regado a música e cerveja em Manaus

Manaus (AM) – Entre os dias 14 e 17 de setembro, das 14h às 21h, o Millennium Shopping realiza o Mill Beer, um encontro cervejeiro regado a música e, é claro, muita cerveja. O evento contará com shows de músicos regionais, entre eles, o paraense Wanderley Andrade, e a participação das cervejas Porto de Lenha, Mahy Amazônia, Barão Brejas e Burgers, e Cervejaria Bordoni.

“Estamos ansiosos em promover um evento especial para os apreciadores de cerveja que vão poder conhecer diversos rótulos arte­sa­nais e ainda curtir uma boa música e gastronomia”, destacou a coordenadora de marketing do Millennium, Elizandra Xavier.

Além disso, durante os quatro dias de evento, quem visitar a praça de alimentação contará com opções especiais para combinar com a cervejinha. Langrill, Risoto Mix, Girafas e 10 pastéis estão entre os restaurantes com cardápio de petiscos.

Wanderley Andrade

”No dia 16, às 19h, Wanderley Andrade vai se apresentar na praça de alimentação do mall. O cantor paraense, conhecido como “Traficante do Amor, promete fazer o público cantar e dançar com seu repertório brega pop.“No dia 16, às 19h, Wanderley Andrade vai se apresentar na praça de alimentação do mall. O cantor paraense, conhecido como “Traficante do Amor, promete fazer o público cantar e dançar com seu repertório brega pop.

“No dia do show estaremos realizando uma arrecadação de alimentos não perecíveis para a comunidade carente de Gi Sateré Mawe”, informou a coordenadora de marketing do Millennium.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Guetta atrai multidão em show frenético no ‘Sou Manaus 2023’

Millennium anuncia programação musical para o mês de setembro

Com aulas de teatro, canto e dança, Interarte abre vagas para cursos em Manaus