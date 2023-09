VÍDEO: Zagueiro derruba dois adversários com carrinho violento e é expulso durante jogo

Andre Orellana, que joga no Marathón, deu uma voadora em dois atletas do Olimpia

O jogador Andre Orellana, do Marathón, derrubou dois atletas do Olimpia com carrinho violento e foi expulso em Honduras. O zagueiro viralizou no último final de semana após o lance violento pelo Campeonato Hondurenho.

Orellana acabou acertando seus ex-companheiros de time, isso porque ele está emprestado pelo Olimpia ao Marathón.

O jogador foi expulso pela jogada, que foi considerada “brusca e grave” pelo árbitro Selvin Brown. Ele admitiu o erro e disse que foi tomado pelo impulso e coragem. “Não mereciam isso”, declarou.

*Com informações do UOL

