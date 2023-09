VÍDEO: carro invade contramão e mata motociclista em grave acidente em Manaus

Um motociclista identificado como Marcelo Rodrigues Ramires, de 24 anos, morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, na manhã desta quinta-feira (21).

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no sentido Centro da via e envolveu dois carros e uma motocicleta, onde estava a vítima. A avenida chegou a ficar interditada e o trânsito congestionado na localidade.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência foram informados que o motorista de um carro, modelo Nissan Versa, de cor branca, que seguia no sentido bairro, perdeu o controle, atravessou o canteiro central e colidiu com um veículo Volkswagen Fox, de cor vermelha, e com a moto da vítima.

🚨 ATENÇÃO: Grave acidente na avenida Max Teixeira, em Manaus. pic.twitter.com/ieNYOxXiLZ — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 21, 2023

Com a colisão, Marcelo que pilotava a moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas do acidente. Bombeiros também foram chamados para retirar as vítimas dos veículos que ficaram presas entre as ferragens.

O corpo de Marcelo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Não há atualização sobre o estado de saúde das outras vítimas do acidente. 36 e 40

O condutor do carro que invadiu a contramão deve ser levado para prestar esclarecimentos à polícia.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fizeram o controle do fluxo de veículos na área durante o atendimento da ocorrência.

Carro invade contramão e mata motociclista em grave acidente em Manaus. pic.twitter.com/edqyXDSXjg — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 21, 2023

Leia mais

Motociclista morre esmagado por ônibus na Zona Leste de Manaus

Motociclista morre ao ser arremessado na Ponte Rio Negro

Corpos de vítimas de acidente aéreo em Barcelos são enviados para famílias