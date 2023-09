Corpos de vítimas de acidente aéreo em Barcelos são enviados para famílias

A Manaus Aerotáx informou através de nota, que iniciou, nesta segunda-feira (18), o transporte dos corpos das vítimas do acidente aéreo que aconteceu no último sábado (16), no aeroporto da cidade Barcelos, interior do Amazonas.

O corpo do comandante Leandro de Souza foi transportado, pela manhã, para a cidade de Boa Vista (RR). Do mesmo modo os dos cinco passageiros da cidade de Goiânia (GO) também foram enviados às sua famílias.

No final da tarde desta segunda, as vítimas de Brasília-DF e Ribeirão Preto (SP) também foram transportadas. Na noite de hoje, o corpo do comandante Fernando Galvão será levado para a cidade de Fortaleza (CE).

Ainda de acordo com a nota, os corpos das últimas cinco vítimas, da cidade de Uberlândia-MG, serão embarcados por volta das 13h, desta terça-feira (19), no aeroporto de Ponta Pelada.

*Com informações da assessoria

