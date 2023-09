Ex-BBB Diego Alemão é preso no Rio de Janeiro

O ex-BBB7 Diego Diego Alemão, foi preso na madrugada desta terça-feira (26), na Zona Sul do Rio de Janeiro, por porte ilegal de arma. O influenciador digital e empresário deixou o local após pagar fiança de R$ 4 mil justificando que estava armado por sofrer ameaças e extorção sem muitos detalhes.

De acordo com Polícia Militar, agentes foram acionadas para checar a presença de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá, e Gomes Carneiro, entre o Leblon e Ipanema.

Segundo informações do portal g1, o homem em questão era Diego Alemão que estava alterado no meio da rua, afirmando “iria efetuar disparos” e que “estava apontando a arma para todos na região”, conforme relato de testemunhas.

PRISÃO

O campeão do BBB7, foi preso durante uma perseguição, um cerco foi montado já que Alemão não se encontrava no local da denuncia. Segundo testemunhas ele estava pela região rodando com um táxi. “As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás”, detalhou a Polícia Militar.

No primeiro momento Alemão negou que a arma era sua assim como também não era do motorista do táxi que o acompanhav, o empresário e ex-BBB foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde admitiu que a arma era dele. O caso foi encaminhado para a 14ª DP (Leblon), que dará prosseguimento à investigação.

RELEMBRE A HISTÓRIA

Alemão venceu a sétima edição do Big Brother Brasil com 91% dos votos, em sua edição o administrador de empresas protagonizou um triângulo amoroso com Fani e Íris Stefanelli, a Siri. Alemão protagonizou uma rivalidade boa de acompanhar com Alberto, conhecido como ‘Cowboy’ em provas de resistência durante sua participação no programa que saiu como vencedor.

Alemão justificou bastante alterado com os jornalista que sua arma é registrada e que sofre ameaças e extorções. Afirmando que o Rio de Janeiro é perigoso lembrando que cobranças deveriam ser direcionadas ao apresentador Bruno de Luca que deixou seu melhor amigo [Kayky Brito] caído no chão após um atropelamento, no início do mês na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Alemão concedeu entrevista para a imprensa na saída da delegacia

🚨GRAVE: Momento em que Diego Alemão concede entrevista após pagar fiança e deixar a delegacia:



“Por que vocês não estão na frente da casa do Bruno de Luca, que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão (Kayky Brito)” pic.twitter.com/xyddmV3wsD — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 26, 2023

Kayky e Alemão são amigos de longa data

