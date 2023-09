Políticos da Amazônia e Governo do Estado fortalecem parceria em prol da ZFM

Brasília (DF) – Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, participou de um encontro com parlamentares dos estados da Amazônia Ocidental, nesta quarta-feira (27), no salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, que promoveu um diálogo construtivo sobre iniciativas que visem fortalecer ainda mais a Zona Franca de Manaus (ZFM).

O secretário da Sedecti destacou que os estados da Amazônia precisam estar unidos. Ele relembrou como exemplo na época do Tratado de Tordesilhas em que estabelecia divisões entre o Pará e Amazonas, mas acrescentou que o governo do Amazonas segue alinhado com as outras entidades representativas do setor industrial.

“Nós temos que estar unidos, afinal de contas, todos nós somos filhos do Grão-Pará e Rio negro. Não pode ter Pará e Amazonas, é Amazônia, todos juntos e unidos, conversando e dialogando. A Sedecti, Suframa e Sudam estão perfeitamente alinhadas. Hoje, é impossível para uma empresa prescindir de um destes incentivos fiscais, se falhar um destes incentivos, ela pode ir embora e também não vem para a região”, disse Corrêa.

Serafim destacou também que o governo Wilson Lima acompanha de perto a Reforma Tributária e que mantém diálogo com a equipe econômica do Governo Federal.

O evento, de iniciativa do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), contou com a participação do superintendente-adjunto executivo da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Luiz Frederico Aguiar; e o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Rocha e dos deputados federais Átila Lins, Alberto Neto, Sidney Leite

O presidente do Conselho Superior do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Luiz Augusto Rocha, declarou que o objetivo é fortalecer o relacionamento com a classe política e reconhecer sua importância na discussão de pautas de interesse da indústria e da Amazônia.

“Este diálogo contínuo é essencial para enfrentar os desafios e oportunidades que a Amazônia apresenta, abordando temáticas e estratégias conjuntas que promovam a competitividade e o desenvolvimento sustentável da nossa região”, declarou.

Amazônia Ocidental

Conforme a Suframa, composta pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, a Amazônia Ocidental detém 42,97% da extensão territorial da Amazônia Legal e comporta aproximadamente 57% das florestas da região, o que a torna a parte mais preservada da Amazônia, além de ser um estoque de biodiversidade sem igual no planeta.

