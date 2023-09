Vídeo: Câmera de segurança flagra casal fazendo sexo oral em fila de açougue

Jaguariaíva (PR) – Imagens da câmera de segurança de um supermercado em Jaguariaíva, no Paraná, flagraram um casal praticando sexo oral na fila do balcão do açougue. As informações são da revista Contigo.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, dois homens e uma mulher aparecem na fila do açougue do local conversando quando um deles coloca sua genitália para fora da bermuda e a mulher se abaixa e prática o ato.

Segundo a Polícia Civil do estado, até a tarde dessa terça-feira (26) não foi registrado boletim de ocorrência sobre o suposto fato, “estamos sabendo sobre o vídeo que circula na cidade, mas até o momento nada foi registrado.

De acordo com o Art. 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto, ou exposto ao público, pode render detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Veja vídeo:

🎥 Câmeras de segurança de supermercado flagra casal em momento íntimo. pic.twitter.com/HpAtdtKzbm — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 28, 2023 Vídeo mostra momento em que mulher ajoelha e realiza o ato

*Com informações da revista Contigo.

Leia mais:

Jovem é executado e namorada é baleada durante ação criminosa no Jorge Teixeira

Churrasqueira a gás explode e assusta família em condomínio; veja vídeo

Ativo ou passivo? David Brazil surpreende ao revelar preferências durante o sexo