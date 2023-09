Churrasqueira a gás explode e assusta família em condomínio; veja vídeo

A família do médico Marcelo Nunes passou por um susto quando a churrasqueira de sua casa explodiu durante um jantar, no último domingo (24). Câmeras de segurança instaladas na residência, que fica localizada em um condomínio no bairro Vale Quem Tem, zona Leste de Teresina, mostram o momento exato em que Marcelo escuta o barulho de vazamento, corre e logo em seguida acontece a explosão.

O médico declarou estar fazendo hambúrgueres com a esposa e o filho quando escutou um barulho estranho. Ele relatou que tentou fechar o registro do gás, mas que a churrasqueira explodiu mesmo assim. De acordo com o médico, ele se deu conta do tamanho da explosão somente quando viu os vídeos.

Churrasqueira a gás explode e assusta família em condomínio; veja vídeopic.twitter.com/j68D122saN — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 28, 2023

“No local estávamos eu, minha esposa e meu filho de um ano fazendo hambúrguer e de repente eu escutei um barulho na churrasqueira quando eu estava de costas; parecia um barulho de um maçarico ligado, era um barulho estranho, e aí eu achei que era o gás e corri pra tentar fechar o gás, pra ver se dava tempo, e na hora que eu abri a portinhola ela explodiu. A minha reação foi tirar a minha família dali. Foi a hora que eu falei pra correr, peguei a criança e minha esposa veio junto e a gente que saiu”, explicou.

Marcelo contou que correu para a calçada e que sua esposa chamou os vizinhos, que logo acionaram a segurança do condomínio. Os funcionários conseguiram conter o fogo e não foi preciso chamar o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido e o fogo não se alastrou para nenhuma casa vizinha.

“Bem rápido o meu vizinho já acionou ali os segurança do condomínio, eles são todos treinados e rapidamente chegaram, coisa de um e dois minutos. Usaram uma toalha molhada, aí cortaram o gás e aí depois usaram o extintor de incêndio pra conter o restante do fogo sobre a churrasqueira e aí resolveram tudo em mais ou menos uns 30, 40 minutos”, disse.

O médico declarou que a família decidiu divulgar o vídeo para outras pessoas ficarem atentas e não se machuquem gravemente. “A gente terminou de decidindo divulgar esse vídeo de uma forma mesmo chamativa pra que outras pessoas tenham cuidado com essas churrasqueiras a gás, que tenham o cuidado com a manutenção, a instalação desse botijão de gás e a exposição deles pra que evite esses acidente. Eu tive muita sorte e pode ser que alguém não tenha”.

Marcelo contou que após divulgar o video recebeu alguns questionamentos sobre o local que ele teria deixado o botijão de gás. Ele relatou ao A10+ que o botijão estava no local indicado no manual do fornecedor e quem realizou a instalação da churrasqueira foram profissionais e não ele.

“Hoje eu recebi a visita de alguns técnicos que eu pedi pra fazerem uma avaliação e eles avaliaram o botijão. Na interpretação deles foi de que houve um aquecimento e que derreteu a válvula do botijão que terminou sacando fora e gerando aquele extravasamento do gás e a explosão”, finalizou.

*Com informações do Portal A10+

Leia mais:

Ex-namorado é suspeito pela morte de dentista encontrada carbonizada, em São Paulo

Legalização do aborto volta ao debate público com julgamento no STF

Prefeito de Rio Preto da Eva é preso por porte ilegal de arma em operação da PF