Mãe e filho escapam de carro desgovernado; VEJA O VÍDEO

Uma mulher e o filho dela escaparam por pouco de um atropelamento, após um carro invadir a calçada na Avenida Dolorita Elias do Nascimento, no Bairro Laranjeiras, em Uberlândia. O caso aconteceu na terça-feira (26) e o vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento exato do ocorrido.

Nas imagens é possível ver a mãe atravessando a avenida com o filho no colo. Quando chega do outro lado, o menino desce e segundos depois um carro aparece invadindo a calçada, em alta velocidade, passando muito próxima da criança.

Nas redes sociais, a esteticista Laura Ferreira compartilhou as imagens e agradeceu pelo “milagre”.

“Meu filho e eu tivemos um grande livramento […] Nós já estávamos na calçada e o carro veio desgovernado, só que Deus é tão bom que não permitiu que isso acontecesse […] é um grande milagre”, comentou.

A mãe ainda afirmou que apesar do susto, os dois não se feriram durante o quase acidente.

ATENÇÃO: mãe filho escapam de carro desgovernado que invade calçada; veja vídeo. pic.twitter.com/l0wQ5vmc4S — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 30, 2023

