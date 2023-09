Advogado morre após passar mal em jogo de futebol em Manaus

Manaus (AM) – O advogado Germano Gomes Radin, de 33 anos de idade, faleceu na manhã deste sábado (30), após passar mal durante uma partida jogo de futebol, no estádio da Colina, no bairro São Raimundo, em Manaus. O evento conta com o apoio da OAB-AM.

O advogado participava de um jogo válido pelo campeonato dos advogados, organizado Liga de Futebol dos Advogados do Amazonas.

De acordo com o presidente da Liga, Márcio Greick, o advogado Germano ficou em campo durante oito minutos e logo passou mal.

Segundo o dirigente, Germano foi socorrido ainda no estádio e, em seguida, levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo. O advogado sofreu uma parada cardíaca, foi reanimado e logo em seguida, entubado, mas não resistiu.

O presidente da OAB-AM, Jean Cleuter, declarou que a entidade está acompanhando o caso e que vai dar todo apoio à família de Germano.

Jean Cleuter ainda informou que a OAB-AM prepara a sede da ordem para que o funeral do corpo do advogado ocorra ali, na avenida Umberto Calderaro.

Filho de Paulo Radin

Germano Radin era filho do advogado Paulo Radin, advogado eleitoralista muito conhecido no meio político. Além de sua atuação na Justiça Eleitoral, Paulo Radin também é entusiasta do futebol amazonense.

