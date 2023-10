Operação Virtude é deflagrada para combater violência contra idosos no AM

Equipes da Polícia Civil do Amazonas e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estiveram nas ruas da capital, durante esta terça-feira (3), para averiguar denúncias de negligência e maus-tratos de pessoas idosas, recebidas pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, no Disque 100.

Nos dois primeiros dias da Operação Virtude 2023, foram realizadas mais de 50 diligências domiciliares, 60 Boletins de Ocorrência (B.O) e 4 medidas protetivas, além do atendimento de mais de 40 vítimas de violência contra a pessoa idosa. A operação iniciou na Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso (DECCI), com deslocamento de investigadores e equipes de assistência para todas as zonas da cidade.

A Operação Virtude tem foco na resposta rápida e eficiente, com apoio de órgãos estaduais e municipais, no combate à violência contra a pessoa idosa.

De janeiro a maio deste ano, o Disque 100 recebeu 47 mil denúncias e registrou 282 mil violações referentes às pessoas idosas em todo o Brasil.

Segundo a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, as ações reforçam o mês dedicado ao combate à violência. “Nós estamos com a Operação Virtude, junto com a SSP, Polícia Civil, e estamos atuando, fazendo acompanhamento pedagógico, psicológico, junto com a Delegacia da Pessoa Idosa, apurando as denúncias”, reforçou a secretária.

A titular da DECCI, Andréa Nascimento, coordenou as atividades desta terça-feira e destacou que o trabalho se dá com as diligências diárias nas casas de possíveis vítimas.

“Nosso trabalho é verificar situações de denúncias anônimas que recebemos na delegacia, advindas do Disque 100, do Disque 181 e outros canais de denúncias que nós recebemos diariamente. E, a partir do recebimento, verificar a procedência dessas denúncias para instaurar os procedimentos criminais cabíveis”, explicou a delegada.

*Com informações da assessoria

