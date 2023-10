Procuradores do Estado aposentados recebem Medalha do Mérito através da PGE-AM

Frânio Lima e Flávio Cordeiro Antony foram agraciados com a outorga das medalhas, conferidas por ocasião dos 50 anos do órgão

A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas realizou solenidade de entrega da Medalha do Mérito da PGE-AM aos procuradores do Estado aposentados R. Frânio de Almeida Lima e Flávio Cordeiro Antony. A comenda, entregue oficialmente nesta terça-feira (3), lhes foi conferida por ocasião dos 50 anos do órgão, comemorado em novembro de 2022.

Criada por meio da resolução nº 05/2022 do Conselho de Procuradores do Estado, a honraria tem como chanceler o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz, e tem como objetivo homenagear pessoas físicas e jurídicas que, por seus méritos e relevantes serviços à advocacia pública amazonense e à PGE, mereçam especial destinação.

Com 36 anos de carreira como Procurador do Estado, R. Frânio de Almeida Lima foi um dos que mais tempo atuou como procurador-geral do Estado, ficando no cargo entre novembro de 2003 a outubro de 2011. Já Flávio Cordeiro Antony exerceu a carreira de Procurador do Estado por 18 anos, de maio de 1977 a junho de 1995.

Para o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno Costa da Cruz, trata-se de uma homenagem justa e especial para a PGE-AM.

“Estamos aqui para celebrar e reconhecer suas conquistas e talentos especiais em prol da advocacia pública amazonense. É com grande honra que entregamos essas medalhas de mérito, símbolo do comprometimento de ambos, dedicação e excelência na área jurídica, na defesa do Estado do Amazonas e na construção permanente da Procuradoria-Geral do Estado”, afirmou o procurador-geral do Estado.

Homenageados

Os homenageados receberam a outorga da Medalha do Mérito da PGE das mãos do procurador-geral do Estado. Nos discursos, relembraram suas passagens pela instituição e agradeceram pela honraria.

“Quando eu aceitei o terceiro convite para ser procurador eu disse que não passaria de seis meses e esses seis meses se prolongaram. Fiquei na carreira de Procurador do Estado por 36 anos e como procurador-geral por oito anos. A instituição é apaixonante. Quem se compromete realmente com a finalidade dela, se apaixona. Costumo dizer que a Procuradoria Geral do Estado exige que seus membros a respeitem e a fortaleçam”, destacou Frânio Lima.

“Depois de uma longa passagem da minha vida, eu me sinto extremamente feliz em receber essa homenagem da Procuradoria Geral do Estado, que sempre foi a minha Casa, a Casa que me ensinou o Direito. Aqui eu aprendi muito com meus colegas, que eram da primeira estirpe jurídica do Estado do Amazonas. Embora aprendiz no Direito, eu sempre tive a noção da minha responsabilidade enquanto estive investido no cargo de Procurador do Estado”, afirmou o procurador aposentado Flávio Cordeiro Antony.

O homenageado é pai do secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Flávio Antony Filho, que, na ocasião, representou o governador do Estado do Amazonas na cerimônia.

“Poder carregar o nome do meu pai é um peso, obviamente, mas acima de tudo um privilégio. Enquanto Chefe da Casa Civil poder comparecer a esta cerimônia representando o governador em uma homenagem a alguém que tem de vida pública o que não tenho de idade, para mim é um momento muito feliz”, declarou o secretário-chefe da Casa Civil.

*Com informações da assessoria

